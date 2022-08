Kuurmaa: Pärdi muusikaga filme on sadu, võib-olla isegi tuhandeid

26.‒28. augustil toimuvad Arvo Pärdi keskuses 12. korda filmiõhtud "Pärt & film". Filmiõhtute kunstiline juht Kaarel Kuurmaa sõnas Klassikraadio saates "Delta", et sel aastal keskendutatakse filmimaastiku suurmeistritele. Ekraanile jõuavad Jean-Luc Godard´i, Werner Herzogi ja Paolo Sorrentino filmid, kus on kasutatud Arvo Pärdi muusikat.

Kuurmaa sõnas, et arvet, mitu Arvo Pärdi muusikaga filmi aastas linastub, on raske pidada, sest filmid, millele kalendriaasta jooksul õiguseid antakse, ilmuvad lõpuks väga erinevatel aegadel. "Vahel mõni filmikompanii võtab õigused paar aasta ette, aga mõni võtab viimasel hetkel," kirjeldas ta.

Samuti teeb täieliku ülevaate omamise keeruliseks see, et muusika kasutamise piirid on üsna hägused. "Vahel kasutatakse Pärdi muusikat pikkade filmides, vahel lühikestes. Samuti on tudengifilmid, millele kehtivad teised õigused," märkis Kuurmaa. "Pilt on segane, aga neid filme on sadu, kui mitte tuhat," lisas ta.

Kuurmaa tõdes, et kuigi festival toimub tänavu 12. korda, jagub endiselt materjali, mida festivalil näidata. Samuti üritatakse teha teema-aastaid ja võimaluse korral režissööre festivalile kutsuda. Sel aastal näidatakse festivalil Jean-Luc Godard´i, Werner Herzogi ja Paolo Sorrentino filme. Kuurmaa sõnul sooviti see aasta rõhku panna nendele filmimaastiku suurnimedele, kelle filme festivalil veel näidatud pole.

Kuigi ükski režissöör sel aastal filmiõhtutest osa ei võta, sõnas Kuurmaa, et Sorrentinol oli hea meel teada, et tema filmi festivalil näidatakse. "Tema side Pärdiga on ilmselge, sest ta on kahes sarjas ja neljas filmis Pärdi muusikat kasutanud", täpsustas Kuurmaa.