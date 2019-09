Kultuuriportaal soovitab: Paul Hegemani "Pärdi puudutus" ETV2-s

Kolmapäeval, 11. septembril tähistab sünnipäeva helilooja Arvo Pärt. Sel puhul jõuab ETV2 ekraanile esimest korda ka hollandlase Paul Hegemani dokumentaalfilm "Pärdi puudutus" ("That Pärt Feeling – The Universe of Arvo Pärt").

Film heidab pilgu Arvo Pärdi ja Amsterdami tšellookteti prooviperioodi ning selle kõrval püüavad Arvo Pärdi helide universumit avada nii dirigendid, interpreedid kui ka teised kunstiloojad. Mõistagi kõlab filmis palju Arvo Pärdi muusikat.

Filmis kõlavad Arvo Pärdi heliteosed "Tabula rasa", "Summa", "Fratres", "Solfedžo", "Aliinale", "Da pacem Domine", "Kanon pokajanen", "The Deer's Cry", "Trivium", sümfoonia nr 3, "La Sindone", "Sieben Magnificat-Antiphonen" ning "My Heart's in the Highlands".

"Pärdi puudutus" on ETV2 eetris kolmapäeval, 11. septembril kell 21.30.