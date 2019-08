Uus dokfilm Arvo Pärdist jõuab Eesti publiku ette

22.–25. augustini toimuvad üheksandad Arvo Pärdi keskuse filmiõhtud, mis toovad vaatajateni värske dokumentaalfilmi Arvo Pärdi muusika mõjust. Filmi on juba esitletud mitmel rahvusvahelisel festivalil ning nüüd näeb seda esimest korda ka Eesti publik. Kahel linastusel on kohal ka režissöör Paul Hegeman.

Arvo Pärdi Keskuse filmiõhtud näitavad sel aastal kolme Eestis seni linastumata filmi, mis näitavad Arvo Pärdi muusika puudutuse ja leviku laiahaardelisust ning üleilmsust. Tänavused filmid viivad vaatajad reisile Madalmaade kirikutest ja kontserdimajadest läbi Kongo Demokraatliku Vabariigi pealinna Kinshasa slummi Ränioru idufirmade maailma. Kõiki filme läbib ühendava teemana julgus ajada oma asja ja jääda tagasilöökidest ja mittemõistmisest hoolimata oma ideedele truuks.

Filmiõhtud avab 22. augustil kinos Sõprus värske 2019. aasta dokumentaalfilm "Pärdi puudutus" ("That Pärt Feeling – The Universe of Arvo Pärt") hollandlaselt Paul Hegemanilt. Film heidab pilgu Arvo Pärdi ja Amsterdami tšellookteti prooviperioodi ning selle kõrval püüavad Arvo Pärdi helide universumit avada nii dirigendid, interpreedid kui ka teised kunstiloojad. Mõistagi kõlab filmis palju Arvo Pärdi muusikat.

Filmi on juba esitletud mitmel rahvusvahelisel festivalil ning nüüd näeb seda esimest korda ka Eesti publik. Filmis kõlavad Arvo Pärdi heliteosed "Tabula rasa", "Summa", "Fratres", "Solfedžo", "Aliinale", "Da pacem Domine", "Kanon pokajanen", "The Deer's Cry", "Trivium", sümfoonia nr 3, "La Sindone", "Sieben Magnificat-Antiphonen" ning "My Heart's in the Highlands". "Pärdi puudutus" linastub 22. augustil kell 18.30 kinos Sõprus ning 25. augustil kell 15. Arvo Pärdi keskuses. Linastustel on kohal ka filmi režissöör Paul Hegeman.

Avafilmis on üks Pärdi muusika fenomeni mõtestaja ka Prantsuse-Senegali filmirežissöör Alain Gomis, kelle 2017. aastal valminud mängufilmi "Félicité" saab kinos Sõprus vaadata 23. augustil kell 18.30. "Félicité" pälvis Berlinale filmifestivalil Hõbekaru auhinna ning hiljem veel äramärkimisi. Gomis on filminud Pärdi loomingut esitamas Kongo Demokraatliku Vabariigi pealinna Kinshasa asjaarmastajate orkestrit Orchestre Symphonique Kimbanguiste'i, kes esitab Pärdi muusikat vastavalt oma võimetele, kuid see-eest suure pühendumusega. Aafrika rütmide kõrval kõlavad filmis pikkade lõikudena "Fratres", "Sieben Magnificat-Antiphonen" ja "My Heart's in the Highlands".

Julgus mõelda ja unistada teisiti ja suurelt, aga samas lähtuda iseendast, on keskmes ka tänavu oma levi alustanud filmis "General Magic". See on lugu ettevõttest, mille kohta üks Apple'i veterane John Sculley on öelnud, et General Magic on kõige olulisem firma Räniorus, millest keegi pole kuulnud. Sarah Kerruishi ja Matt Maude`i dokumentaalfilm viib vaataja mõnikümmend aastat tagasi Ameerika Ühendriikidesse loovusest pulbitsevasse Räniorgu ning tutvustab seltskonda insenere ja unistajaid, kelle lugematud töötunnid ei suutnud küll päästa üht firmat pankrotist, kuid kes pakkusid inimkonnale palju uusi ja nüüdseks iseenesestmõistetavaid tehnoloogilisi suhtlusvahendeid. Filmi "General Magic" ühes murdepunktis kõlab lõik "Fratresest" tšellole ja klaverile. Dokumentaalfilm "General Magic" linastub 24. augustil kell 18.30 kinos Sõprus.

Filmiõhtute kunstiline juht on Kaarel Kuurmaa. Filmid linastuvad eestikeelsete subtiitritega. Filmiõhtute kohta saab lisateavet Arvo Pärdi keskuse veebilehelt.