Arvo Pärdi keskust on aasta jooksul külastanud üle 33 000 inimese

"Huvi keskuse vastu on olnud isegi suurem, kui me seda oodata oskasime. Rõõmustav, et siia on tee leidnud nii noored kui ka vanemad inimesed. Käima on läinud meie haridusprogrammid, millest on osa saanud ligi tuhat last, noorimad neist lasteaia-ealised," märkis Arvo Pärdi Keskuse tegevjuht Anu Kivilo.

"Siia on jõudnud ka mitmed muusikateadlased ja -üliõpilased, kellel on juba spetsiifilisem ja sügavam huvi Arvo Pärdi muusika ning meie arhiivis leiduvate materjalide vastu," lisas ta.

Keskuse esimesel kontserdihooajal toimus 23 kontserti, mis tõid tähelepanu keskmesse interpreedid ja heliloojad, kes on Arvo Pärdile tema loometeel erilise tähendusega. Laulasmaale jõudsid koostöös teiste muusikafestivalidega ka Eesti muusika päevad / ISCMi maailma muusikapäevad ja Nargenfestivali Pärdi päevad. Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) vahendusel sai Arvo Pärdi Keskuse saalis 19. jaanuaril toimunud Eesti Filharmoonia Kammerkoori kontserti kuulata raadiojaamade vahendusel üle Euroopa.

"Peale kontsertide on keskuses toimunud väga eriilmelisi vestlusõhtuid alates loodusest ja teoloogiast kuni arhitektuurini. Sel aastal tõime Eesti publikuni ka Hollandi režissööri värske dokumentaalfilmi Arvo Pärdi muusika mõjust "Pärdi puudutus", mille esilinastus toimus Arvo Pärdi Keskuse filmiõhtutel," sõnas Kivilo.



Avamise aastapäeva tähistab keskus pühapäeval, 3. oktoobril kell 15 ERR-i filmi "Tintinnabuli metsas" kinoesilinastusega, mis toob vaatajateni aasta tagasi toimunud piduliku avamise muusikalised kõrghetked ja meeleolu. Linastus on välja müüdud.

Arvo Pärdi Keskus on Eesti helilooja Arvo Pärdi isikuarhiiv ning muusika- ja infokeskus, kus lisaks tänapäevastele arhiivihoidlatele asuvad 150-kohaline kammersaal, raamatukogu, näituseala, filmi- ja klassituba.

Arvo Pärdi Keskuse asutas helilooja perekond 2010. aastal Laulasmaal ning esialgu tegutseti arhiiviks kohandatud eramajas. Selleks, et avada arhiiv uurijatele ning alustada haridus- ja kontserttegevusega, tuli ehitada uus, senisest märksa suurem hoone.

Sobivaima lahenduse leidmiseks kuulutati 2013. aastal välja rahvusvaheline arhitektuurivõistlus, mille võitsid Fuensanta Nieto ja Enrique Sobejano arhitektuuribüroost Nieto Sobejano Arquitectos. Uue keskusehoone ehitus algas 2017. aasta märtsis ning keskus avati pidulikult 13. oktoobril 2018.