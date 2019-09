Arvo Pärdi Keskuse teise hooaja avakontserdil kõlab Schuberti muusika

Reede õhtul toimub Estonias Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri 93. hooaja avakontsert. Neeme Järvile jääb see hooaeg peadirigendi ametis viimaseks. Elule pärast ERSO-t mõeldes märkis ta, et peadirigendi kohalt lahkumine ei tähenda hüvastijättu, vaid lihtsalt vähem tööd. Ta leiab ka, et selle koha peaks üle võtma keegi noor, kes oleks valmis ERSO-s ellu viima kaadrivahetusi ja tegelema muusikute madala palgaga.