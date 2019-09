Galerii. Eesti sisearhitektide liidu aastapreemia 2019 nominendid

"Sellel aastal esitati suur hulk töid praktiliselt kõigist ruumiliikidest. Esindatud olid nii koolid, kontorid, kauplused, restoranid, kodud, tervisekeskus, hotell, haigla ja loomulikult ridamisi ka esemeid. Kõiki töid iseloomustas kõrge professionaalsus ja žürii ülesanne eelistada ja välistada ei olnud just kerge," kommenteeris žürii liige Leele Välja.



"Sageli on nii, et piiratud tingimused – on see siis vana maja, keerukas funktsioon, piiratud eelarve vms, sageli samaaegselt – annavad lõpptulemuseks palju huvitavamaid ja intrigeerivamaid tulemusi, kui piiramatu vabaduse tingimustes sündinud ruumid. Nii ka seekord, kus žüriid intrigeerisid just keerukamad juhtumid," lisas ta.

"Olulised tegurid on ka sotsiaalne kandepind, sihtgrupp ja materiaalsed võimalused, mis olid erinevate tööde puhul selgelt erinevad. Oma osa on ka hoonel endal – mõnegi objekti puhul oli eriti muljet avaldav just sujuv üleminek välisarhitektuurilt sisearhitektuurile," sõnas Välja.

Žüriisse kuulusid peale kunstiteadlase Leele Välja ka sisearhitekt Vertti Kivi (Soome), sisearhitekt Liis Tarbe, sisearhitekt Eeva Masso ja arhitekt Karli Luik.

Eesti Sisearhitektide Liidu (ESL) aastapreemia 2019 nominendid tööde konkursile laekumise järjekorras:



1. Näitus "Oma tuba. Feministi küsimused arhitektuurile" - kuraator: Ingrid Ruudi, erikülalised: Flo Kasearu, Laura Linsi ja Roland Reemaa; abilised: Jarmo Kauge, Tiiu Parbus; ruumiline kujundaja: Katrin Koov; graafiline kujundaja: Laura Pappa

2. Park Hotell Viljandi - Margit Argus, Margit Aule, Kaiko Kerdmann (KAOS Arhitektid)

3. Tallinna Tehnikakõrgkooli uuenemine - Margit Argus, Margit Aule, Toomas Adrikorn, Kaiko Kerdmann (KAOS Arhitektid)

4. Eesti suursaatkond Moskvas - Margit Argus, Margit Aule, Toomas Adrikorn, Kaiko Kerdmann (KAOS Arhitektid)

5. Eesti Kunstiakadeemia uue hoone sisearhitektuur - sisearhitektuur: Tarmo Piirmets, Raul Tiitus; kaasa töötasid Birgit Palk, Inna Fleišer (Pink); arhitektuur: Kalle Komissarov, Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Rene Sauemägi (KUU Arhitektid); maastikuarhitektuur: Karin Bachmann, Mirko Traks (Kino maastikuarhitektid)

6. Suure-Jaani tervisekoda - sisearhitektuur: Kerli Lepp, Riin Kärema, Mari Põld; arhitektuur: Alvin Järving, Mari Rass, Ott Alver, Kaidi Põder, Katrin Vilberg, Gert Guriev, Liina Liis, Märten Peterson (Arhitekt Must)

7. Arvo Pärdi keskus - autorid: Fuesanta Nieto, Enrique Sobejano (Nieto Sobejano Arquitectos); kohalik partner: Angela Talumets, Kristina Kurro, Tanel Teder, Ra Luhse (Arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal)

8. Meelelahutuskeskus FORREST - Kadri Tamme, Harri Kaplan, Liis Saarnak, Elin-Harriet Helemäe

9. Toom-Kuninga 21 korterelamu - sisearhitektuur: Kadri Tamme, Liis Saarnak, Elin-Harriet Helemäe; arhitektuur: Mihkel Tüür, Ott Kadarik (Kadarik Tüür Arhitektid)

10. FRAKTAL'i büroo - Jan Skolimowski, Maie Raud (KAMP Arhitektid)

11. ARSPROJEKT'i büroo - Rene Safin, Reio Raudsepp (Ars Projekt)

12. Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakond - Mari Põld (T43 Sisearhitektid), kaasa töötas Helen Teetamm

13. Restoran Tokumaru kaubanduskeskuses T1 Mall of Tallinn - Mari Põld (T43 Sisearhitektid), Tomomy Hayashi (Hayashi-Grossschmidt Arhitektuur), kaasa töötas Helen Teetamm

14. Näitus "MOEJOON: pidulik rõivamood 1920-1940" - Ursula Sõber

15. Harjumaa kohtuhoone - sisearhitektuur: Ville Lausmäe, Peeter Klaas, Kadi Karmann, Pille Lausmäe, Gerly Vaikre, Kerli Lepp, Mirell Ülle, Anna Kangur; kaasa töötasid Maria Liiva, Kristiina Arusoo, Katrin Talvik; arhitektuur: Andres Siim, Kristel Ausing (Arhitektuuristuudio Siim & Kreis), peaarhitekt: Lauri Laisaar (Novarc Group)

16. Codeborne'i büroo - Marita Mätas, Kätlin Ölluk, Alina Undusk

17. Restoran R14 - Ville Lausmäe, Katrin Talvik

18. Sisekaitseakadeemia uus peahoone - sisearhitektuur: Maarja Varkki, Hannelore Kääramees, Elina Steinpilm; arhitektuur: Eero Endjärv, Illimar Truverk, Janar Toomesso, Katrin Vannas, Hannelore Kääramees; kaasa töötas Karl Kiisel

19. IT-agentuuri uus peahoone - sisearhitektuur: Margit Teikari, Tuuli Trei; arhitektuur: Jaan Kuusemets, Üllar Ambos, Pille Noole, Ioannis Lykouras, Erko Luhaaru (DAGOpen ja LÜNK arhitektid)

20. Restoran Pomo - Anne Määrmann, Kristi Prinzmann

21. Restoran Ülo - sisearhitektuur: Steve Heinlo, Jehe, Indrek Unt; arhitektuur: Kauss Arhitektuur

22. Theatrum - Ra Luhse; projekteerimismeeskond: Jekaterina Kljutšnik (Arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal), Heli Ernesaks, Mark Fink, Riina Ernesaks, Katrin Baumann, Manuel Cortes Fenollar (FE Arhitektid); kaasa töötasid: Lilja Blumenfeld, Aive Sarapuu, Marius Peterson, Reho Pakats, Alar Vinkel

23. Näitus "Sots art ja mood. Kontseptuaalsed rõivad Ida-Euroopast" - Raul Kalvo, Helen Oja

24. Rapla riigigümnaasium - sisearhitektuur: Kerli Lepp, Pille Lausmäe; arhitektuur: Ralf Lõoke, Maarja Kask, Andro Mänd, Kaisa Simon (Salto AB)

25. Bernt Notke maali "Surmatants" uus ekspositsioon - Liis Lindvere

