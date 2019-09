Kultuuriportaal soovitab: auhinnatud sõjadraama "Kapten" ETV2-s

Teise maailmasõja lõpuni on jäänud vaid paar nädalat. Põgenev reamees Will Herold (Max Hubacher) on oma jalaväerühmast lootusetult maha jäänud. Ta leiab teelt mahajäetud auto ja sealt kaptenivormi. Mees ajab külmakaitseks vormi selga ja satub hetk hiljem olukorda, kus tal tuleb enda päästmiseks kapteniks kehastuda.

Sealt edasi, et võimalikke kahtlejaid vaigistada, tuleb Willil end üha enam kaptenina tõestada, ta jagab käske, hukkab vange ja korraldab pidusid. Tagasiteed pole, ent pettus võib iga hetk välja tulla.

Film "Kapten" on ETV2 eetris 18. septembril kell 21.30