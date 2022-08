Zahir avaldas teise singli oma uuelt albumilt

Müraroki ansambel Zahir avaldas teise singli "Bad Tattoo Depression Blues" oma järgmisel nädalal ilmuvalt kolmandalt kauamängivalt "Seems Normal".

Albumiesitlused toimuvad 7. septembril Tallinnas Von Krahlis ja 21. septembril Tartus Genialistide klubis. Uut albumit saab eelkuulata 1.–5. septembrini elektron.art veebilehel.

Materjali on lindistanud ja miksinud Magnus Andre (Talbot) ja masterdanud Taavi Aavik (Pedigree). Albumi annab vinüülil välja Yes But Records.

Zahiri koosseisu kuuluvad Tambet Jurno, Kiina Vargo, Raul Reinup ja Maike Lond.