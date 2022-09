Ouu avaldas uue singli "Värvides"

"Ninja on selline lahe mäng, mida sai pundiga ette võetud siis, kui pidu kippus liiga passimiseks minema," rääkis bändi bassist Jaan Sinka. "Otsustasime teha mängule pühendusvideo ja seda laiematele massidele tutvustada," lisas trummar Rihard Niinberg.

"Värvides" ise on aga bändi sõnul mõnusalt kulgev, lihtne ja popika olemisega. "Mind huvitas selle laulu juures just see lihtsus – see toimib, ilma et peaks kellasid-vilesid külge suruma," lisas ansambli vokalist Tiit Liblik.

Viimase üheksa aasta jooksul tegi ansambel peamiselt ingliskeelset muusikat, kuid selle aasta alguses väljaantud ansambli 5Miinust pala "Missa tegid" remiks ning Ans. Anduri juubeliks vormitud tribuut-träkk "Settevees" tõid Ouu tagasi emakeele juurde.

Ouu jõudis esimest korda oma tegemistega rahva ette aastal 2013, mis tähendab et peagi on kätte jõudmas nende esimene juubel.

"Järgmisel aastal saab meil kümme aastat täis ja selleks puhuks plaanime mitmeid suuri üllatusi, kaasa arvatud ka eestikeelse plaadi väljaandmist. Tasub silm peal hoida," sõnas ansambli kitarrist Hyrr Innokent Vainola.

Ouud näeb live's sel laupäeval, 10. septembril alternatiivmuusika festivalil Skeenesoust.

Loo "Värvides" miksis ja masterdas Sten Šeripov.