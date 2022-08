Uues Laines toimub alternatiivmuusika festival Skeenesoust

Festivalil astuvad õhtu jooksul üles Neon Fir, Alfa Collective, Ouu ja Kenors, kelle esituses kuuleb muusikat alates progepopist ja jazz'ist jahiroki ja huligaanfunkini välja.

Progepop'i ansambel Neon Fir sai alguse 2019. aastal. Ansambli 2021. aastal ilmunud omanimelisel debüüdil kohtuvad elemendid neo soul'ist, 80ndate süntpopist, postpungist ning kodumaisest sovetiajastu muusikast. Neon Fir on laulja Eeva Trei, klahvpillidel ja taustavokaalidel Miina Adermann, kitarril ja süntesaatoritel Kaarel Raud, basskitarril Paul-Gunnar Loorand, trummidel Karl-Markus Kohv.

Alfa Collective on 2017. aastal kokku tulnud jazz-funk'i ja kunstpoppi viljelev ansambel, mis alustas ühise helikeele otsinguid debüütalbumit "Canvas" (2018) salvestades. Tänaseks on ansambel suundunud progressiivsematele ja eksperimentaalsematele radadele, kombineerides jazz-muusikat elektrooniliselt produtseeritud elementidega. Mõjutusi progerokist kuni electro-jazz'i ja indie pop'ini kuuleb 2022. aasta märtsis ilmunud lühialbumil "Hello Egg". Alfa Collective'i ridades musitseerivad Anett Tamm (vokaal, klahvpillid, kitarr), Taaniel Pogga (klahvpillid), Johannes Laas (kitarr), Robert Nõmmann (bass) ja Martin Petermann (löökpillid).

Kenorsi saamise lugu ulatub 2017. aastasse, kui Kristjan Tenso bändi kokku otsustas panna. 2020. aastal otsustas bänd oma seni parimad lood esimesele live-sessiooni albumile salvestada. Albumile eelnesid singlid "Krantsid", "Maeiviitsi" ning "Pealinn", millest kahele on ilmunud ka muusikavideod. Peamiselt

rütmidele baseeruvas muusikas leiab ka saksofonisoolosi ja sünditekstuure. Kenorsi kogukonda kuuluvad Kristjan Tenso, Mattis Kirsipuu, Artur Leppik, Kaur Einasto, Marta-Lotta Kukk, Maria Kallastu, Karl Tammaru ja Irene Isabel Mileiko.

Ansambel Ouu tuli kokku 2013 aasta kevadel ja on üheksa tegevusaasta jooksul avaldanud kolm täispikka plaati, neist viimane "Saint Frotée", mis on inspireeritud 1970. ja 1980. aastatest ning toonase Lääne popmuusika kodumaistest tõlgendustest. Bändiliikmed on vokalistid ja kitarristid Hyrr Innokent Vainola ja Tiit Liblik, trummar Rihard Niinberg ja basskitarrist Jaan Sinka.