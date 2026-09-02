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Ansambel Ouu annab oktoobris viis kontserti Jaapanis

Muusika
Ouu
Ouu Autor/allikas: Kurvad uudised
Muusika

Eesti indie-ansambel Ouu annab oktoobrikuus viis kontserti Tokyos, Kyotos ja Osakas.

Bändi kontserdid Jaapanis leiavad aset vahemikus 10. kuni 17. oktoober. 10. ja 11. astutakse üles Tokyos Retronym Livehouse'is ja Hisomines, 15. ja 16. oktoobril Kyotos vastavalt Submarine Recordsis ja Gattacas, ning 17. oktoobril Osakas Hard Rainis.

"Anname Eesti inimestele uhkusega teada, et Ouu on ametlikult teine eestlane, kes läheb Jaapanisse. Esimene oli teadupärast Väike-Maarjast pärit Baruto. Meile teadaolevalt pole keegi rohkem Jaapanis käinud ning ilmselt päikesetõusumaa geograafilist kaugust arvestades ka ei plaani minna," naljatles bänd, kes alustas tegevust 2013. aastal.

Selle aja jooksul on avaldatud neli albumit. 2014. aastal ilmunud "Sammalhabe", 2016. "Mango Fetch", 2021. aastal "Saint Frotee" ning viimasena nägi 2024. aastal ilmavalgust "Värvides".

17. septembril annab bänd välja topeltsingli lugudega "Hõõguv planeet" ja "Teine tera". Singel pressitakse vinüülile Jaapanis.

"Kodumaapööblil pole ilmselt põhjust veel käsi kokku hõõruda, sest hea jutu ja lahtise peaga bändimehed suudavad tõenäoliselt kogu tiraaži juba enne tagasijõudmist maha ärida," ütles bänd.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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