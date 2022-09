Hartman: kohalikes omavalitsustes arvatakse kohati, et kultuur on vaid kulu

Kultuuriminister Piret Hartman kinnitas ERR-ile antud intervjuus, et kõrgharidusega kultuuritöötajate kõrval plaanivad nad lähiajal keskenduda ka kohalikele omavalitsustele, et ka sealsete kultuuritöötajate palgad kasvaksid.

"Mul oli kolm prioriteeti, kui riigieelarve läbirääkimised algasid ehk palgad, üldkulude kasv ja liikumisharrastus, lisaks sinna juurde ka laulupeo toimumine ja ühiskonna sidusus," selgitas Piret Hartmann ja lisas, et palgad ja üldkulude kasv said täidetud täismahus, mida nad soovisid. "Meil on kultuuritöötajate ja treenerite palkadeks järgmiseks aastaks 17 miljonit eurot baasi ja üldkulude kasvuks üle 12 miljoni euro baasi."

Hartmani sõnul on eesmärk, et nende allasutused saaksid 10 protsenti majanduskulude kasvu juurde järgmisel aastal. "Lisaks tuleme appi nendele partneritele, kes ei ole meie allasutused, aga kes läbi erinevate tegevustoetuste või taotlusvoorude saavad kultuuriministeeriumi poolt toetusi."

Kuigi tantsuõpetajate palga mure on terav, aga riigieelarve läbirääkimistel nad nende huviga arvestanud ei olnud. "Seda küsimust me praeguse riigieelarve raames ära ei lahenda," tõdes ta ja lisas, et suur murekoht on ka kohalike omavalitsuste kultuuriasutustega. "Olen ise kohtunud eri kultuurikorraldajatega ja kui ma olen küsinud, kui paljud neist saavad 1400 eurot või rohkem palka, siis need on väga-väga vähesed."

"Mõned nädalad tagasi istusime koos ka linnade ja valdade liiduga ning leppisime ühiselt kokku, et proovime kohalike omavalitsuste juhtidele hakata rohkem kultuurivaldkonda ja nende potentsiaali tutvustama," selgitas ta ja lisas, et tihti on palgad väikesed, sest kultuuri peetakse kuluks. "Tegelikult loob kultuur kohapeal väärtust ja toob turiste."