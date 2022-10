Depeche Mode esineb järgmisel aastal Tallinnas

Memento Mori tuur on Depeche Mode'i 19. turnee ja esimene alates 2018. aastast. Bändi viimane turnee "Global Spirit Tour" (2017–2018) oli Depeche Mode'i seni pikim, mille jooksul anti 130 kontserti üle kolme miljonile külastajale.

Järgmisel aastal algava tuuri raames esinevad nad Põhja-Ameerikas muuhulgas New Yorgi Madison Square Gardenis, Chicago United Centeris, Los Angelese Kia Forumis ja Toronto Scotiabankis, Euroopa staadioniturnee raames aga Stade de France Pariisis, Berliini olümpiastaadionil, Milano San Siro staadionil ja Londoni Twickenhami staadionil. Tallinnas toimuv kontsert on nende ainus esinemine Baltikumis.

Tuleval aastal ilmuva albumiga alustas Depeche Mode bändi liikme Martin Gore'i sõnul pandeemia alguses. "Albumi teemad olid sellest ajast otseselt inspireeritud. Pärast Fletchi (mais suri bändi liige Andrew Fletcher, toim.) surma otsustasime jätkata, kuna oleme kindlad, et see on see, mida ta oleks tahtnud, ja see on andnud projektile lisatähenduse," selgitas ta.

Depeche Mode on varem esinenud Eestis kolm korda – 1998. aastal, 2001. aastal ja 2006. aastal.