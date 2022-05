Suri Depeche Mode'i asutajaliige Andrew Fletcher

Depeche Mode teatas oma sotsiaalmeedias, et nad on selles uudisest šokis, sest lahkus kallis sõber ning pere- ja bändiliige. "Fletch oli kullast südamega ning oli alati olemas, kui kellelgi oli vaja, juttu ajada, nalja heita või kasvõi lihtsalt õlut juua," kirjutasid bändiliikmed, rõhutades, et nad paluvad sel raskel hetkel austada Andrew Fletcheri perekonna privaatsust.

1979. aastal asutas Andrew Fletcher koos Martin Gore'i ja Vince Clarke'iga bändi Composition of Sound, mille nimi muutus pärast laulja Dave Gahani liitumist Depeche Mode'iks. Esimese albumi "Speak & Spell" avaldasid nad 1981. aastal, kust pärineb ka hittsingel "Just Can't Get Enough". Tänaseks on Depeche Mode avaldanud 14 stuudioalbumit.

Kuigi Fletcherit tuntakse põhiliselt Depeche Mode'i klahvpillimängijana, tegeles ta aastaid ka bändi äri- ja õigusküsimustega. Viimastel aastatel täitis Fletcher ka bändi pressiesindaja rolli. Depeche Mode'i liikmetes oli Andrew "Fletch" Fletcher ainus, kes ei laulnud.

2002. aastal asutas Andrew Fletcher plaadifirma Toas Hawaii, millega liitus ansambel CLIEИT. 2006. aastal lahkus aga bänd plaadifirma alt ja pärast seda pole Toast Hawaii enam aktiivselt tegutsenud.

Samuti astus Fletcher tihti üles DJ-na, tuuritades Depeche Mode'ist vabadel hetkedel nii Euroopas, Aasias kui ka Lõuna-Ameerikas.