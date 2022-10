Tiit Aleksejev: Annie Ernaux on julge ja apoliitiline valik

Kirjanike liidu esimees Tiit Aleksejev kinnitas, et Annie Ernaux on äge feministlik autor, kes on Nobeli kirjanduspreemia igati ära teeninud. Eesti autoritest võib tema arvates Ernaux'ga võrrelda Maarja Kangrot, kes kirjutab sarnases võtmes.

Ernaux' pärjamine Nobeliga on Aleksejevi arvates julge valik. "Kindlasti ka apoliitiline valik, siin on tõesti arvestatud kirjaniku taset või seda, mis on tal öelda olnud," sõnas ta ja lisas, et kindlasti tasub Annie Ernaux teoseid lugeda. "Korralik kirjandus."

Aleksejevi sõnul on Annie Ernaux äge feministlik autor, kes on kirjutanud väga valusatel teemadel väga isiklikke teoseid. "Ta on kirjutanud oma keerulistest suhetest vanematega, eelkõige vanematega, ta on kirjutanud oma abordiloo, ta on kirjutanud viltu läinud suhetest," selgitas ta ja lisas, et ta on lugenud kahte-kolme Ernaux' romaani.

"Üks neist oli "Passion simple", mis on ilmunud juba 1991. aastal ja sellest teosest tehti samanimeline film, mille režissöör oli Danielle Arbid, film oli väga uhke ja raamat oli veel ägedam, see on kire lugu, sädemeid lendab ja kõik lõpeb halvasti, aga lugu on uhke," tõdes ta.

"Ma olen lugenud ka tema romaani "Häbi", mis räägib sellest, kuidas Annie Ernaux' isa üritas oma abikaasat tappa ja mis siis kõik juhtus," ütles ta ja lisas, et Nobeliga tunnustati Ernaux'd ilmselt eelkõige mastaapsema teose "Aastad" eest. "Seda loetakse tema suureks teoseks."

"Romaane on tulnud talt ridamisi, need romaanid ei ole olnud eriti mahukad, aga need on võimsalt null-stiilis kirjutatud ja karmidel teemadel, Maarja Kangro kirjutab eesti kirjanduses sarnases võtmes," ütles Aleksejev ja lisas, et Annie Ernaux on oluline autor ja ei pea imestama, miks tema Nobeli kirjanduspreemia sai.

"Ta kõnetab prantslasi ja Prantsuse naislugejaid väga jõuliselt, sest need samad teemad, mis täna on juba põhivoolus, ei olnud 1980. ja 1990. aastatel üldse nii esiplaanil," selgitas ta ja tõi välja, et Ernaux'd võib pidada ka traumakirjanikuks. "Eesti keeles teda veel ilmunud ei ole, aga nüüd kindlasti ilmub."

Neid häid prantsuse kirjanikke, keda eesti keelde veel tõlgitud ei ole, on Aleksejevi sõnul palju. "Kirjastajatel on ilmselt olnud küsimus, kas ikka kõnetab eesti lugejat ja kas on piisavalt tuntud, aga nüüd film "Passion simple" tegi ta tõeliselt kuulsaks," sõnas ta ja tõdes, et võib-olla kirjastajad mõtlevad ka praegu, kas inimesed tahavad praegu lugeda sellistest valusatest teemadest.