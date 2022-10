Triinu Tamm: Annie Ernaux vaatleb ühe inimese kaudu kollektiivset mälu

Loomingu Raamatukogu peatoimetaja Triinu Tamm sõnas, et kuigi Annie Ernaux teoseid peetakse väga Prantsuse-keskseteks, on tema loomingus ikkagi ka väga suur universaalsus sees.

"Prantsuse kirjanduse armastajana on mul väga hea meel, et Nobeli kirjanduspreemia sai prantslane ja väga hea meel on ka selle üle, et selle sai naiskirjanik, neid ei ole Nobeli laureaatide hulgas sugugi väga palju," ütles Triinu Tamm ja lisas, et Annie Ernaux loomingu isikupärane joon on see, et ta kasutab oma eluloolist materjali.

"Ta teosed on kõik väga autobiograafilised, ta on kirjutanud oma perekonnast, ta on pärit nimelt väga tagasihoidlikust miljööst, ta isa ja ema olid kohvikupidajad ning ta ongi pühendanud raamatu nii isale, emale kui ka õele, kes enne tema sündimust suri," selgitas ta ja lisas, et Ernaux' on kirjutanud ka oma seksuaalsetest kogemustest ja ka abordist. "Huvitav on aga see, et nende isiklike kogemuste kaudu räägib ta tegelikult millestki palju üldisemast."

"Ernaux vaatleb ühe inimese kaudu kollektiivset mälu," sõnas ta ja lisas, et kui Annie Ernaux' räägib raamatus abordist, siis ta räägib ta omamoodi kõigist naistest, kes on kunagi aborti teinud. "See ongi olnud tema taotlus, et anda kirjandusele sotsioloogiline mõõde."

Annie Ernaux stiil on Triinu Tamme sõnul samuti väga omapärane. "Seda on nimetatud jahedaks ja minimalistlikuks, ta on ise öelnud ,et ta tahaks saavutada neutraalset stiili, teatud objektiivsust, et seal pole liiga palju hinnanguid ja metafoore," selgitas ta ja tõi välja, et Ernaux' arvates on tänu sellele sõnum, mida ta tahab edastada, mõjuvam.

"Tema omapära seisnebki eelkõige just ühiskondlikus ja kollektiivses aspektis, mis on tema loomingus selgelt esil, ta ei taha rääkida iseendast, ta ei räägi minast, vaid ta räägib meiest," tõdes ta ja lisas, et kindlasti pakuvad tema teosed äratundmisrõõmu prantslastele. "Ta visandab sotsiaalseid panoraame prantsuse ühiskonnast ja erinevates kihtides elavatest prantslastest, aga seal on ikkagi ka väga suur universaalsus sees, tema loomingus võib ära tunda iga inimene, kes on tema kaasajal elab."

Üks põhjus, miks Annie Ernaux teoseid praeguseks veel eesti keelde tõlgitud ei ole, võib Triinu Tammel olla tema prantsuse-pärasus. "Prantsusmaal on ta tõesti väga populaarne autor ja teda loetakse väga palju, aga kuna tema teemad on väga tihedalt seotud Prantsusmaaga, siis võib-olla on leitud, et see eesti lugejaid väga ei kõneta, aga ilmselt pärast seda Nobeli auhinda tulevad need tõlked ka, siis paistab, kas kõnetab või mitte."