Nobeli kirjanduspreemia pälvis Jon Fosse

Rootsi Akadeemia kuulutas neljapäeval välja, et seekordse Nobeli kirjanduspreemia pälvib Jon Fosse.

Jon Fosse on Norra kirjanik ja dramaturg, kes sündis 29. septembril 1959. Tema teosed käsitlevad sageli eksistentsiaalseid küsimusi, üksindust, armastust, surma ja inimsuhteid.

Tema debüütromaan "Punane, must" ilmus 1983. aastal. Esimene näidend "Og aldri skal vi skiljast" lavastati ja avaldati 1994. aastal. Jon Fosse on kirjutanud novelle, lühijutte, luulet, lasteraamatuid, esseesid ja näidendeid. Tema teoseid on tõlgitud enam kui 40 keelde.

Fosse loomingust on eesti keelde tõlgitud näiteks romaanid "Teine nimi. Septoloogia I-II", "Pelgupaik" ja "Triloogia". Eesti teatrisse on jõudnud näidendid "Keegi tuleb ju ikka", "Ma olen tuul", "Üks suvepäev" ja "Sügise unenägu".

Sel aastal tõusis kirjanduspreemiaga kaasnev rahaline auhind: kui veel möödunud aastal oli see 10 miljonit rootsi krooni, siis tänavu kasvab see 11 miljoni rootsi kroonini ehk orienteeruvalt 950 000 euroni.

Möödunud aastal pälvis Nobeli kirjanduspreemia prantsuse autor Annie Ernaux, keda peeti juba aasta varem tõenäoliseks võitjaks. Alates 1901. aastast on Nobeli kirjanduspreemia pälvinud 115 inimest.