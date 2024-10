Nobeli kirjanduspreemia pälvis Han Kang

Han Kang on 1970. aastal Gwangjus sündinud Lõuna-Korea kirjanik. Ta õppis Yonsei ülikoolis kirjandust. Ta alustas kirjanikukarjääri viie luuletusega, mis avaldati 1993. aasta talvel kvartalilehes Kirjandus ja Ühiskond. Ilukirjanduse avaldamisega tegi Kang algust järgneval aastal, kui ilmus tema jutustus "The Scarlet Anchor" ("Punane ankur").

Tema tuntuim teos on 2007. aastal ilmunud kolmeosaline romaan "Vegatarian" ("Taimetoitlane"), mis ilmub varsti ka eesti keeles ja põhineb Kangi enda 1997. aastal ilmunud jutustusel. Teose tegevus toimub Soulis ja räägib loo graafilisest disainerist ning koduperenaisest Yeong-hyest, kes otsustab pärast verist õudusunenägu inimeste julmusest lõpetada liha söömise. See otsus saab talle saatuslikuks nii isiklikus kui pereelus.

"Raamat koosneb kolme inimese jutustusest, mille keskmes on naine, kes ei taha olla enam inimene, vaid soovib saada taimeks (need jutustused olid enne ilmunud eri raamatutena). "Taimetoitlase" peateema on samuti vägivald ja süütuse võimalikkus või võimatus. Peategelase Yeong-hye sügav meeleheide ja kahtlemine inimestes viivad ta niikaugele, et ta tahab loobuda inimkehast. Talle endale ei ole kirjanik häält andnud, vaid tema loo jutustavad ta mees, õemees ja õde, kellel kõigil on oma vaatenurk, oma arusaam asjast. Kirjanik on öelnud, et peale vägivalla püüdis ta kirjeldada seda, kui raske on teisi mõista ning määratleda hulluse ja terve mõistuse piiri," kirjutas Krista Kaer 2019. aastal Sirbis ilmunud Lõuna-Korea kirjanduse ülevaates.

"Taimetoitlane" tõlgiti inglise keelde ja anti välja Ühendkuningriigis ja Ameerika Ühendriikides vastavalt 2015. ja 2016. aasta. 2016. aastal pälvis Han Kang "Taimetoitlase" eest ka ingliskeelse kirjandusmaailma ühe olulisema rahvusvahelise aastaauhinna ehk Bookeri auhinna.

Kang on esimene korealane, kes 1901. aastast välja antud maineka kirjandusauhinna võitnud. Han Kangi isa Han Seung-won on samuti kirjanik nagu on ka tema vend Han Dong Rim.

Briti väljaanne The Guardian pakkus kihlveokontorite ennustuste põhjal kirjanduspreemia laureaadiks 71-aastast Hiina naiskirjanikku Can Xued. Samuti käisid ennustustest läbi autorid Haruki Murakami, Margaret Atwood, César Aira, Gerald Murnane ja Thomas Pynchon. Nobeli kirjanduspreemia nominente hoitakse 50 aastat saladuses.

Möödunud aastal pälvis Nobeli kirjanduspreemia norra proosa- ja näitekirjanik Jon Fosse. Alates 1901. aastast on Nobeli kirjanduspreemia pälvinud 116 inimest.

Kirjanduspreemiaga käib kaasas rahaline auhind, mis kasvas möödunud aastal 11 miljoni rootsi kroonini ehk 968 053 euroni.

Laureaadile antakse preemia üle 10. detsembril.