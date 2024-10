Triinu Tamm: Han Kang kirjutab raamatuid, mis meelest ära ei lähe

Neljapäeval 2024. aasta Nobeli kirjanduspreemia pälvinud Lõuna-Korea naiskirjaniku Han Kangi teoseid hetkel eesti keeles lugeda ei saa. Selle vea parandab tuleva aasta alguses Loomingu Raamatukogu, kellel on Kangi teos "Taimetoitlane" juba mitu aastat töös.

"Loomingu Raamatukogu orbiidile jõudiski Kang Bookeri preemia kaudu, mille Kang sama teose eest 2016. aastal pälvis. Siis tõesti rääkis sellest terve välismeedia ja teos sai väga palju tähelepanu. Huvitav fakt on ka see, et ühel hetkel hakati rääkima tõlkest. Et võib-olla tuli tõlge natukene inglise lugejale vastu ja küsiti, kas see ikka nii täpne on," selgitas Tamm.

Tõlkija Junsok Seo, kes on tõlkinud korea keelde teosed "Kevade" ja "Mees, kes teadis ussisõnu" ütles "Ringvaatele", et temal oli korealasena "Taimetoitlasest" raske aru saada, sest kirjanik kasutab väga palju uudissõnu ja -keelt.

Tamm tõdes, et kuigi tõlkija loomingut leiab igast tõlketeosest, siis Kangi teose puhul kehtib see samuti kindlasti. Loomingu Raamatukogu "Taimetoitlase" tõlgib Anni Arukask.

"Õnneks on meil olemas mõned inimesed, kes korea keelt oskavad, sest sealne kirjandus on tõesti väga huvitav ja tõlkida võiks palju, aga alati on asi tõlkija taga. Anni Arukask, kes teose Loomingu Raamatukogule tõlgib, tõlgib otse originaalteosest, ta oskab korea keelt ja tal on ka abiline, Kristel Lee, kes elab Koreas ja kellega tõlkija saab konsulteerida, nii et ma arvan, et sellest tuleb üks päris hea tõlge," tõdes Tamm.

Tamme sõnul on kõik Kangi teosed, mida tema lugenud on, väga head raamatud. "Need on sellised raamatud, mis meelest ära ei lähe. Jäävad sinuga kaasa, sest ta oskab tõesti erakordselt intensiivselt ja samas väga poeetiliselt sõnastada väga üldiseid asju," leidis Tamm ning lisas, et kõige laiemalt võttes räägivad Kangi teosed inimelu ja vaimse tervise haprusest.