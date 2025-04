Kriitik: Han Kangi "Taimetoitlane" on häiriv, aga väga poeetiline romaan

Loomingu Raamatukogus ilmus mullu Nobeli kirjanduspreemia võitnud korea kirjaniku Han Kangi romaan "Taimetoitlane", mille on korea keelest tõlkinud Anni Arukask.

"Taimetoitlane" on esimene koreakeelne raamat, mis võitis rahvusvahelise Bookeri auhinna ja valiti 2024. aastal New York Timesi 21. sajandi saja parima raamatu hulka.

Kirjaniku ja kriitiku Silvia Urgase sõnul liigub "Taimetoitlane" kohati ootamatutes suundades, mistõttu on selle lugemine paras seiklus.

"Võib-olla esimene sõna, mis mulle pähe tuleb, on häiriv, kõik triggerid (päästik-toim.) ja tundlikud teemad, mis võivad inimesi häirida, alates toitumishäiretest kuni naistevastase vägivallani, on seal sees. See on ka raamat, mis tekitab rohkem küsimusi kui vastuseid. Kuigi need teemad on karmid, siis see keel on väga ilus, Han Kang debüteeris luuletajana ja seda on tunda, see on väga poeetiline ja ta ei ole tervikuna häiriv, seal on grotesksete stseenide ilu, tegelikult on ka ilus raamat ja see ilu hakkab omakorda häirima, miks sa pead midagi sellist ilusaks," ütles Urgas.