Krista Kaer: Han Kangi teosed on painavad, mõjuvad ning suurepärases stiilis kirjutatud

Krista Kaera sõnul ei ole üllatav, et just Han Kang pälvis Nobeli kirjanduspreemia. "Praegu on maailmas korea ja jaapani kirjanduse vastu väga suur huvi," ütles ta ja lisas, et kui jaapani kirjandus on Eestis hästi esindatud, siis korea kirjanduse seis nii hea ei ole. "Kuigi ma tean, et Loomingu Raamatukogu tahab Han Kangi välja anda, täpsemalt tema üht kõige populaarsemat romaani "Taimetoitlane", mis on varem pälvinud ka Bookeri preemia."

"Tema raamatud on hästi õblukesed, aga need jäävad meelde, ka see sama "Taimetoitlane" loob väga kummalise süngevõitu õhkkonna, võttes alguses täiesti tavalise abielupaari, kus naine ühel hetkel otsustab, et tahab elada rohkem taime moodi, ta keeldub ka ise liha söömast ning seda vaadatakse tema pereliikmete poolt, sugulased avaldavad arvamust, mis tundeid see neist tekitab, kelles see tekitab lausa erootilisi fantaasiaid, kelles tekitab see arusaamatust," kirjeldas Kaer.

Ta tõi ka välja, et inglise keeles on kättesaadav ka Han Kangi teos "Valge raamat", mis algab kõikvõimalike valgete asjade loendamisest. "Iseenesest on see omamoodi leinaga tagantjärele toime tulemine, sest enne, kui ta ise sündis, suri tema vanem õde ning seda traumat püüab ta selles raamatus enda jaoks lahendada," mainis ta.

"Han Kang püüab oma raamatutes kirjeldada oma isiklikke traumasid ja Korea ühiskonna valupunkte, ta püüab neile anda kirjandusliku vormi, mis on üsnagi painav, väga mõjuv ja suurepärases stiilis kirjeldatud," ütles ta.

Põhjus, miks eesti keeles on ilmunud vähe korea kirjandust, peitub Kaera sõnul tõlkijates. "Meil ei ole selliseid korea keelest tõlkijaid, keda väga vaja oleks," rõhutas ta.