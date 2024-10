Kirjandusteadlane: Han Kang ei ole kõige kergem kirjanik, keda lugeda

Han Kangi esimene inglise keelde tõlgitud romaan "Taimetoitlane" pälvis 2016. aastal Man Bookeri rahvusvahelise ilukirjandusauhinna. Järgnesid romaanid "Human Acts", "White Book", "Greek Lessons" ja teised, mis on samuti pälvinud tähelepanu nii Koreas kui mujal maailmas.

Nüüdseks on Lõuna-Korea autorit tõlgitud enam kui 30 keelde. Romaan "Taimetoitlane" peaks eesti keeles ilmuma järgmise aasta alguses Loomingu Raamatukogus.

Kirjandusteadlase Agnes Neieri sõnul ei ole tegu kõige kergema kirjanikuga, keda lugeda. "Kuigi ta raamatud ei ole pikad, on need suhtelistelt tihedad. Tal on väga poeetiline keelekasutus. Ta kasutab ka ebatraditsioonilise narratiive. Näiteks tema "Valge raamat" on üles ehitatud pigem lühikeste meditatsioonide vormis, kus ta kirjeldab erinevaid valgeid asju, aga tegelikult on tõukepunktiks tema õe lapsekaotus," selgitas Neier.

"Ta kasutab erinevaid võtted, et tegeleda suhteliselt raskete teemadega ja oma lühikeste teoste jooksul suudab seda ka keeleliselt väga mõjusalt edasi anda," lisas ta.