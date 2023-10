Tiit Aleksejev: Jon Fosse on kõige ehtsam loitsukirjanik

"Jon Fosse võit oli rõõmustav üllatus," ütles Tiit Aleksejev ja sõnas, et Fosse on kõige ehtsam loitsukirjanik. "Tema tekst on üks loits, mis põhineb kordustel, pausidel ja väga selgelt meetrumil ning seda on ka eesti keelde edasi antud, Jon Fosset on tõlgitud ja juba 2017. aastal, kui ilmus Eha Vainu eestinduses "Triloogia", tähistasime me seda ka kirjanike liidus, see oli oluline sündmus."

Seda on Aleksejevi sõnul keeruline öelda, miks Jon Fosse just praegu võitis. "Nobeli komitee otsused on sageli äraarvamatud, aga hea kirjandus – võib-olla see ongi põhjus."

"Jon Fosse on rahvusvaheliselt populaarne ilmselt kui näitekirjanik, draamas tuleb tema teksti jõud eriti selgelt esile, romaanis muidugi samuti, ta kirjutab väga erilises võtmes ja eesti kirjanduses võiks teda võrrelda Jaan Kruusvalliga, kes oli samamoodi pausi, rütmi ja ka loitsu meister, nad on sarnased autorid."