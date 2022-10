Mihhail Gerts: Tubina festivali neljast päevast moodustub kui omaette sümfoonia

Millega tänavune festival võiks kuulajaid inspireerida?

Kahe võrratu meistriteosega, milleks on Eduard Tubina 5. ja 6. sümfoonia, mille ümber oleme koondanud teosed, mis ei ole mitte vähem väärikad. Aga seda kõike selgitada ei jõua.

Tubina 5. ja 6. sümfoonia on kirjutatud vahetult pärast II maailmasõda ja meie oleme ka praegu keset sõjaaega. Kuivõrd peab muusika sinu arvates keset sõda kontekstiga suhestuma?

Muusika suhestub alati paratamatult kontekstiga, aga on paradoks, et paljud heliloojad on oma elu kõige traagilisematel hetkedel kirjutanud tegelikult helget muusikat, või helge alatooniga muusikat. Muidugi ei ole tubina 5. sümfoonia sugugi rõõmus teos. Selles on kõik sees, ka tema elu kõige dramaatilisemad hetked elus. Aga siin on lootus, samamoodi nagu on lootus Paul Hindemithi vioolakontserdis ja Zoltán Kodály orkestrikontserdis, mis on ülendav ja särav muusika.

Tubina 5. sümfooniat peetakse tõeliseks pärliks, seda on nimetatud eesti rahvussümfooniaks. Mis teeb sellest 5. sümfooniast, mida Tartus ette kantakse, nii suure muusika?

Kõigepealt see, et ta tugineb kahele eesti rahvalaulu allikale – "Meil aiaäärne tänavas" ja "Öö lõppeb tääl". Nendest kahest koraalist on Tubin oma meisterlikkusega üles ehitanud fantastilise sümfoonilise arenduse. Suurejooneline orkestrimuusika suurte liinidega, väga tundeküllane ja intensiivne.

See on muusika, mida neljapäeva õhtul Tartus avalöögina esitatakse. See on teine aasta, kui Tubina festival Tartus toimub. Mis toob sind Tubina juurde? Mis sind Tubina muusika juures vaimustab?

Tema erakordne meisterlikkus, ka tema isik, tagasihoidlikkus ja kahe jalaga maapeal olek. Tõesti tohutu anne, sest mõelda välja selliseid struktuure ja need kirja panna – see ei ole ainult mõttetöö, see on ka käsitööoskus. See on vaimustav ja see, et Eesti kultuuris on selline muusika, millest tegelikult hargneb ka kogu järgnev sajand – otseselt Heino Ellerist, tema õpetaja klassist – selle üle on suur rõõm.

Kes neljapäeval ei jõua, siis kui kaua festival Tartus toimub?

Kuni pühapäevani. Meil on neli päeva justkui sümfoonia. Neli osa, mis moodustavad kõik ühe terviku ja lõpevad samuti lootustandvalt uue algusega.