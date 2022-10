Andra Teede uuest luulekogust: see on keeruline raamat emadusest

Sel nädalal käis kultuurisaates "OP" kirjanik ja stsenarist Andra Teede, kes tutvustas oma uut luulekogu "Emadepäev" ja rääkis rahvusvahelisest teatriprojektist, mida hakatakse nii Eestis kui ka Soomes mängima. Saates tõdes Teede, et uus luulekogu on inspireeritud emadusest ja sellega kaasnevatest dilemmadest.

Järgmisel kevadel jõuab Eesti Draamateatri ja Soome Rahvusteatri koostöös lavalaudadele Andra Teede kirjutatud näidend "Varumehed", mille lavastab soomlane Aivo Kivi.

"See on üks töö, mida ma olen teinud hästi pikka aega. Aastal 2018 või 2019 sain ma tuttavaks sellise toreda soome lavastajaga nagu Aino Kivi. Me olime koos ühel festivalil ja mina, nagu eestlased ikka, mõtlesin, et hakkame tegema. Pakkusin välja esimese asja, mille ma oskasin välja mõelda, mida võiks eesti autor ja soome lavastaja koos teha, ehk teeme tüki eestlastest Soomes," meenutas Teede.

"Mina arvasin, et alustame võib-olla mingi keldriteatris, kus on 30 tooli, aga Aino arvas kohe, et lähme ikka Kansallisteatterisse, mis on mõnes mõttes meie Draamateatri paralleel."

Kuna lavastusega on seotud rahvusvaheline meeskond, kirjutab Teede näidendit inglise keeles. Seejärel tõlgib Aino Kivi soome näitlejatele mõeldud stseenid soomekeelseteks ning teede eesti näitlejatele eestikeelseteks. Selleks, et publik laval olevat lavakeelest sõltumata mõistaks, on etenduste ajal olemas ka subtiitrid. "Kui tükki läheb vaatama eestlane, kes ei oska soome keelt, siis ta saab kõigest aru ja vastupidi," kinnitas kirjanik.

Eestlastest mängivad lavastuses Eesti Draamateatri näitlejad Taavi Teplenkov ja Tiit Sukk ning Soome poolt liitub veel kolm näitlejat. "Kevade tuleb see välja Soome Rahvusteatris, aga me mängime ka Draamateatri suures saalis seda. Ta hakkab edasi-tagasi nii käima, et saavad ka eesti näitlejad Soome tööle minna."

Peagi ilmub Teedel järjekorras kümnes luulekogu "Emadepäev". 2,5 aastat tagasi sündis Teedele tütar ning alates sellest ajast on ta kirjutanud eelkõige emadusega seotud luuletusi. "Mitte selliseid tüüpilisi armsaid värsse emadusest, mida emadepäeva kaardile kirjutada, vaid emadusest seoses töötamise või sõjahirmuga," selgitas ta.

Teede sõnul on uus raamat sellistele emadele nagu ta ise on. "Ühelt poolt muidugi armastame oma lapsi äärmiselt palju, aga me mõistame, et sellest ei pea piisama. Naine võib saada ja kasvatada lapsi, aga ta võib ka teisi asju tahta ja teha ning teiste mägede otsa veel ronida," leiab ta.

"Emadus ei pea olema kõik ja see ei pea olema selline ilus ja roosa ning ainult nunnu. Muidugi on su väike tütar kodus väga nunnu oma kaisukarudega, aga vahepeal on ka väga raske ja väga frustreeriv. See raamat on võib-olla selline keeruline raamat emadusest."