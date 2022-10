Jõgeval peetakse rahvusvahelist akordioni-, lõõtspilli ja suupillifestivali

Akordionivirtuoos Pohjonen on Eestis esinemas käinud peamiselt sooloprojektidega, ent esmakordselt võttis ta kaasa ka oma kaks tütart. Noorema tüdruku, Saanaga hakkas isa keldris koos musitseerima juba varakult, kui tütar kuue-seitsmeaastaselt trummipulgad kätte võttis.

"Samal ajal tegeles vanem tütar iseseisvalt kitarriga ja liitus meiega hiljem. Aga kuidagi alustasin ma oma viimase plaadil tütarde vokaalide kasutamist, millest olid produtsendid väga vaimustuses. Ja kui plaat valmis sai, sain ma aru et see on perfektne kooslus bändi tegemiseks. Nende hääled on unikaalsed ja me laulame koos kolmehäälseid harmooniaid," rääkis Pohjonen.

Nagu mehe soolokontsertidelgi, murravad Pohjonenid ka trioprojektiga SKIN folkmuusika piire, miksides akordionit elektroonikaga ning liikudes karmilt rockilt helgemate meloodiateni. Kimmo tõdeb, et perega koos esineda on keerulisem.

Kimmo ise on Jõgeval juba teist korda. Nagu ka paar aastat tagasi, tõi teda ka tänavu siia akordioni-, lõõtspilli- ja suupillifestival.

"Selle idee autor on mees nimega Edvard Leiman, kes selle idee algatas ja Jõgevale tõi. Kultuurikeskus haaras kinni ja on seda 11 aastat kandnud. Kui algselt ta oli ühepäevasündmus, siis nüüd on ta laienenud nädala peale ja kogu valla peale, on päris mitmeid kontserte erinevates valla nurkades," rääkis Jõgeva kultuurikeskuse juhataja Ainar Ojasaar.

Järgmise festivalikonserdil esinevad eesti rahvamuusikaga Kadri Laube ja Marju Varblane, Kuremaa lossis saab kuulata ansambel Trio Maagi koos hispaania solisti Isabel Bermejoga. Festivali lõpetab Jõgeva kultuurikeskuses suur galakontsert.