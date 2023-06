Pildid: Soome fotokunstnike näituse avamisel esines Kimmo Pohjonen

Metsade muutumist ja olukorda Soomes on kaameraga põhjalikult analüüsinud Ritva Kovalainen ja Sanni Seppo, kelle näitus "Põhjatuule metsad" on fotokunstnike loodud metsatriloogia viimane osa. Triloogia esimene osa "Puuinimesed" (1997) uuris Soome metsamütoloogiat, "Metsamajandusoperatsioonid" (2009) tõi aga välja kaasaegse metsanduse varjuküljed.

Näituse fotod on jäädvustatud kaitsealadel. Vaid väike protsent Soome metsi on looduslikus, n-ö puutumatus olekus. Suurem osa Soome metsadest on intensiivse metsamajanduse tagajärjel muudetud täiesti teistsuguseks kui need oleksid loomulikuna. Näituse kuraator Annika Haas kinnitas, et soomlaste näitus on jõudnud Eestisse, kuna paraku saab sarnase paralleeli ürgmetsa kohta tuua ka Eesti kontekstis.

Näitust eksponeeritakse galeriis Seek kuni 31. oktoobrini.