Kimmo Pohjonen: minu muusika peegeldab seda, kust ma ise pärit olen

Soome eksperimentaalne kunstnik Kimmo Pohjonen tuleb sel suvel oma suurkontserditega Eestisse, andes esituse igal kolmel kuul. Mees sõnas kultuurisaatele "OP" antud intervjuus, et soomeurgilikkus on tema loomingus olulisel kohal.

"Ma olen soomlane. Minu muusika heiastab selle, kust ma ise pärit olen, näitab minu kodumaad," ütles akordionil eksperimentaalseid kontserte andev muusik.

Pohjonen ütles, et viimased 20 aastat on akordionimäng Soomes populaarseks saanud. "Tulevad peale uued muusikud, kes sellele pillile ka uut muusikat kirjutavad. Ka mina tahan originaalmuusikat tehes seda pilli uuendada."

Praegu kirjutab Pohjonen heliteost Eesti filharmoonia kammerkoorile, mille pealkiri on "Vabadus". "See lugu käsitleb seda, mis praegu toimub. See on tehtud koori 40. sünnipäevaks ja kontserdiks juuni lõpus."

Juuli lõpus on Pohjonen kavandanud saartetuuri ja tuleb oma kontserditega nii Hiiumaale, Saaremaale kui Naissaarele. Augustis esineb muusik Birgitta festivalil, kus kannab ette suurteose "Uniko", mille kirjutas Pohjonen lausa 18 aastat tagasi. "See lugu sai väga populaarseks, seda rahvusvaheliselt."

Pohjonen rääkis ka, et Eesti on talle kodune, sest on käidud siin palju ringreisidel, seejuures on talle eriti armsaks saanud just väikekülad. Suvel saartetuuuri tegev muusik loodab siin ka puhata. Kusjuures meie kolmel saarel aset leidev soolokontsert valmis Pohjonenil 1996. aastal.

"See kontsert ja "Uniko" ongi need, millega olen kõige rohkem maailmas tuuritanud. Mul on hea meel, et nüüd on need mõlemad tulemas Eestisse."