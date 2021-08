Nargenfestivalil kõlab esimest korda orkestriseades Pohjoneni "Uniko"

Kimmo Pohjonen oskab akordionist kõikvõimalikke erinevaid helisid ja muusikažanre välja võluda – õrnad ballaadid vahelduvad folkroki ja kakofooniaga. Suurteos "Uniko" ongi just suurtele vastanditele üles ehitatud.

"See muusika on soe ja tundlik, aga samal ajal on seal on viha ja raevu. See võib olla kaunis, aga ka groteskne. Mul on palju äärmuslikke võtteid ja muusika läheb kiiresti ühest äärmusest teise. Väga tugevad tunded ja helisid," selgitas Pohjonen "Aktuaalsele kaamerale".

Neljapäeval ja reedel toimuvatel kontsertidel on koos Kimmo Pohjosega laval Tallinna Kammerorkester Tõnu Kaljuste juhatusel.

"Kontsert Kimmoga on niisugune, mis viib meid looduse ja muusika poolest väga kaugetesse maadesse. Kuigi seda teeb ugri taustaga muusik, on selles nii looduse kui erinevate loodusrahvaste ürg sees," märkis Kaljuste.

Pohjose 2004. aastal loodud teos "Uniko" on algselt kirjutatud akordionile ja keelpillikvartetile. Nargenfestivali kontserdid on esimene kord, kui kvarteti asemel on laval terve keelpilliorkester.

"Tõnu Kaljuste soovis kvarteti seade kammerorkestrile teha. Ma ei olnud kunagi mõelnudm kui hästi see teos võiks kõlada suure orkestri esituses. Kuna see teos telliti kvartetile, olin püüdnud kvartetti suurelt kõlama panna. Nüüd kui kuulsin seda Tallinna Kammerorkestri esituses, siis vaimustusin. See kõlab mulle kui uus teos," tunnistas Pohjonen.

Uus on Nargenfestivali jaoks ka kontserdikoht Koplis asuv Põhjala tehases.

"Nargenfestival on rännanud taoliseid tühje paiku otsides siin Tallinnas. Tükk aega olime Noblessneris, nüüd on Noblessner korda tehtud ja tulime põhja poole Põhjala tehasesse, mis väärib samamoodi kordategemist ja tähelepanu. Aga niisuguse kontserdi jaoks, kus puudub euroremont ja kõik ilus-särav, sobib see ürgne Tormise tuli väga hästi," märkis Kaljuste.