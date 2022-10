"I nagu interpreet" toob lavale Mari Polli, Henry-David Varema ja Mihkel Polli trio

Kontserdil kõlavad Ester Mägi, Arno Babadžanjani ja Ludwig van Beethoveni klaveritriod. Ludwig van Beethoveni fenomenaalse Es-duur trio op. 70 nr 2 kõrval tuleb esitamisele kaks vähem kuuldud teost.

"Arno Babadžanjani trio peale sattusime tegelikult üsna juhuslikult, kuid kohe tekkis pöördumatu soov seda ka ise esitada. Tegemist on erakordselt kauni, temperamentse ning suurejoonelise teosega," avas kava koostamise tagamaid pianist Mihkel Poll. "Ester Mägi trio on põhjamaiselt karge väljendusviisiga ning ei ava ennast tingimata esimesel kokkupuutel. Aga mida rohkem oleme seda mänginud, seda enam on võlunud meid teose habras ilu ning juba varasele Mägi loomingule omane tundlik emotsionaalne maailm," sõnas Poll.

Eesti muusika- ja teatriakadeemia ning SA Eesti Interpreetide Kontserdid koostöös toimuv sari ootab alates 2022. aasta algusest kuulajaid EMTA suurde saali (Tatari 13), et pakkuda parimas võimalikus keskkonnas suurepärast muusikat tipptasemel interpreetide esituses.