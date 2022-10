Pärnu muuseumis näeb kõike une ja magamisega seonduvat

Väljapanek, mida muuseumirahvas ise nimetab kõige haigutama ajavamaks näituseks, algas unelaulude kontserdiga "Kus me lähme vasta ööda...". Üles astusid üle-eestiline tütarlastekoor Ilmalilled ja Pärnu naiskoor Leelo.

Väljapanekult saab mõtte- ja kõneainet kõiges unega seonduvas.

"Lugu ikkagi jutustab vooditest, meie magamise kommetest vanast ajast kuni kaasajani. Meil on tõesti tänapäeval mootoritega voodid. Mis mulle endale põnevust pakub ja loodetavasti külalistele ka, et pooltel eksponaatidest tõepoolest saab ka pikutada ja seda proovida. Ei ole nii, et ära puutu," kirjeldas Pärnu muuseumi direktor Aet Maatee.

"Selles mõttes mulle meeldib, et siin on isegi lutikatest, voodilelukatest ju ka täitsa eraldi stend," lisas ta.

Näitus jääb avatuks jaanuari lõpuni ja väga oluline on hoida pilk peal muuseumi kodulehel, sest oodata on ka kontserte ja muud huvitavat. Näiteks Ööülikool salvestab seal loenguid.

Eksponaate on muuseumi enda fondidest, aga mujaltki. "Mingeid erinevaid näiteid on toodud ka Kihnust, Seljametsast ja Eesti Rahva Muuseumist," ütles Maatee.