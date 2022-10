Esilinastus uus lastesari "Homme põgeneme"

Sarja sündmustik hargneb suvises lastelaagris, kus peategelased hauvad nii põgenemisplaane, avastavad musti arheolooge kui ka rändavad viikingite legendi radadel.

Seiklusterohke lastesarja stsenaariumi autorid on Liis Sein, Kertu Moppel ja Kaire Russ, kelle lugu võitis eelmisel aastal välja kuulutatud konkursi. Autorid olid algusest peale kindlad, et filmi tegevuspaik võiks olla lastelaager.

"Sinna tulevad kokku väga erinevad lapsed, igaühel on oma taust, oma mured oma rõõmud ja kuidas see kõik põrkuma hakkab, mis seal juhtuma hakkab -- see on huvitav pinnas, kust hakata seda lugu üles ehitama," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" kaasstsenarist Liis Sein.

Loos teevad tuntud eesti näitlejate kõrval kaasa ka lapsed, kelle jaoks filmis mängimine oli kohati paras väljakutse.

"Sa pead teksti pähe õppima, et sul tuleks kõik hästi välja," rääkis Rosabella osatäitja Saskia Sein. "See on lastekodu tüdruk, kellele meeldib igale poole ronida ja kes on paras suslik."

"Töö lastega iseenesest mulle väga meeldib, minu meelest kõik peaksid seda tegema," leiab režissöör ja stsenarist Kaire Russ. "See on miski, mis paneb kõik asjad õigesse perspektiivi. Kui sa töötad lastega, siis pärast seda on sul tunne, et sa teed õiget asja."

Laste kõrval löövad kaasa näitlejad Andrus Vaarik, Carmen Mikiver, Mart Müürisepp, Maria Ehrenberg ja teised. Sarja on kirjutanud Liis Sein, Kertu Moppel ja Kaire Russ. Režissöör on Kaire Russ, produtsent Ergo Kuld, tegevprodutsent Laura-Liisa Veiler.

Esilinastus toimus teisipäeva õhtul kinos Artis, ETV2 hakkab sarja näitama alates reedest, 21. oktoobrist reedeti ja laupäeviti kell 18.30.