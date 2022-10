Galerii: Eesti Kunstiakadeemias tutvustatakse lastele suunatud loomingut

Eesti Kunstiakadeemias on laspsed rohkem tähelepanu pälvinud alates 1970. aastatest. EKA Galeriis avatud näitus peegeldab muutuseid lastele suunatud disainis läbi aastakümnete.

Näituse kuraatori Reeli Kõivu sõnul on lastele suunatud disain aastakümnete jooksul lapsekesksemaks muutunud. "See ettekujutus, mis oli lapsest pool sajandit tagasi, on tulnud lapsele palju lähemale ja tahtnud talle abi ning tuge pakkuda," selgitas ta, ning lisas, et üha enam, et lähtutakse lapse, mitte täiskasvanud vajadustest.

Näitusel saab näha raamatuillustratsioone, animafilme, mänguasju, keraamikat ja rõivadisainerite loomingut läbi erinevate aegade. Viimase kümnendi tööde puhul on oluliseks ajastumärgiks ka ökoloogiline mõtlemine.

Näitus põhineb lõviosas EKA muuseumi ajaloolisel kollektsioonil, milles enamik projekte jäigi kooliajal paberile. Küll aga laenati näituse ajaks Rita Assori magistritööna tehtud lugemispesa Harku raamatukogust, kus see on väga suurt kasutust leidnud.

Näitus jääb avatuks 29. novembrini.