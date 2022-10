Arctic Monkeys avaldas uue albumi "The Car"

Ansambel oli varem albumilt juba avaldanud singlid "I Ain't Quite Where I Think I Am", mille video oli üles võetud eelmisel kuul toimunud kontserdil Brooklynis Kings Theatre'is, "Body Paint", mille video lavastas Brook Linder, ja "There'd Better Be a Mirrorball", mille lavastas solist Alex Turner ise.

Bänd on tänavu andnud kontserte juba nii Euroopas kui ka Põhja-Ameerikas, kuid jõuab selle ja järgmise aasta jooksul albumiesitlustuuriga ka Lõuna-Ameerikasse, Okeaaniasse ja siis taas tagasi Euroopasse ja Põhja-Ameerikasse.

"The Car" on 2002. aastal Sheffieldis Inglismaal kokku tulnud bändi järjekorras seitsmes album ja ilmus plaadifirma Domino alt nagu ka kõik eelmised albumid: "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not" (2006), "Favourite Worst Nightmare" (2007), "Humbug" (2009), "Suck It and See" (2011), "AM" (2013) ja "Tranquility Base Hotel & Casino" (2018).