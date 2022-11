Andra Teede uus luulekogu "Emadepäev" vaatab maailma läbi värske ema silmade

"See on see luulekogu, mida ma oleks tahtnud lugeda, kui lapse sain. Esmakordsetel emadel on kuidagi selline suur soov lugeda teiste emade kogemusi, aga luulet, mis mind oleks puudutanud ja rääkinud sellest elust, mida ma elasin, ma ei leidnud. Ja nüüd vähemalt see on olemas," rääkis Teede "Aktuaalsele kaamerale".

Luuletaja ja kirjanduskriitik Veronika Kivisilla sõnul iseloomustab Teede luuletusi jutustavalt ladus stiil ning uus luulekogu on täis elulisi ja tabavaid pildikesi.

"Andra tuli ju luulesse verinoore 16-aastase autorina ja hämmastas toona oma hea vaatlemis- ja jutustamisandega ning sellega, et ta ei kirjutanud nagu tüüpiline maailmavalus teismeline, vaid oli toredasti irooniline ja eneseirooniline ja varaküps. Ja nüüd pärast pausi, see "Emadepäev" on kuidagi erakordselt värske jälle. Ta on väga andralik, väga eluline ja ajakajaline ka. Andra kirjutab ikka endast ümbritsevast maailmast ja siin on väga tabavaid hetki, mis on nukrad aga ajavad muigama ka," avaldas Kivisilla.

Lisaks emadusega seotud muredele ja rõõmudele on värsiridadesse pandud koroona, maailmalõpu ja lusitaania tigude kartus ning muidugi sõda.

"Ühelt poolt sa tahaks ehitada sellist imemaailma, kus su lapsed elavad, mis on kõige parem, kõige ilusam. Järgmine põlvkond peab elama paremini kui eelmine. Ja samal ajal sul on tunne, et see kõik kukub kokku ja see armastus muudab hirmus palju suuremaks mulle tundub, mistõttu, selles luulekogus on palju sõjahirmu ja muid asju, mis kõik võivad variseda ümberringi samal ajal, kui sina tahad seda ideaalset elu taga ajada," rääkis Teede.

Ühiskondlikud teemad peegeldavad praegust ajastut ja mõjuvad omamoodi dokumentaalse kroonikana.

Lisaks luuletamisele kirjutab Teede ka näidendeid ja on seriaali "Õnne13" stsenarist. "Minu jaoks on hästi tähtis luulekogusid avaldada. Mulle tundub, et luulekogud jäävad pikemaks ajaks alles ja nad on raskemad sangpommid su eluteel. Ma arvan, et luulekogud ei räägi kõiki jutte ära, kui nad ilmuvad, nad saavad tähendusi juurde ajas," arvas Teede.