Marek Liinev uuest raamatust: see näitab, et koomiksid ei ole stereotüüpsed

Marek Liinevi hiljuti ilmunud fantaasiaraamat "Minu pere ja muud ülikangelased" räägib tavalisest väikesest poisist, kes sündinud üliinimeste perre. Koomiksistiilis illustratsioonid joonistas Kersti Jaar ja Liinev usub, et raamat on hea lastevanematele näitamiseks, et koomiksid ei ole stereotüüpsed.

"Kirjaniku ülesanne ongi alguses mingi konflikt tekitada ja see konflikt on, et on laps, kellel ei ole mingeid võimeid, pereliimete taustal, kellel on absoluutselt kõik ülivõimed. See aitabki tavalisel lapsel ennast samastada, et ühel hetkel keegi meist ei hakka lendama ega purusta kätega kive, aga oma aju saab ta alati treenida," rääkis kirjanik Marek Liinev "Aktuaalsele kaamerale".

"Ma olen maast madalast olnud suur koomiksifänn ja minu arvates on Eestis koomiksikultuur jäänud väga ligadi-logadi. Kas see minu raamat aitab nüüd kaasa ... Pigem on see ka lastevanematele näitamiseks, et koomiksid ei ole stereotüüpsed, seda võib ka mõista mitmeti, serveerida seda nii täiskasvanutele kui ka lastele."

Toimetaja ja kirjastaja Eva Lutsule meeldis raamat sellepärast, et see on väga positiivne. "Kui ma selle kätte võtsin, siis oli mul alguses uudistest halb tuju, aga mida kaugemale ma lugesin, seda positiivsemaks muutus mu maailmanägemine ja kui ma selle kinni panin, siis ma naeratasin ja mu päevamured tundusid selle kõrval juba kahvatuna."