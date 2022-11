Orelipoisi värske album tuleb koos lühifilmiga

Koostöös Ö stuudioga valmiv film jõuab vaatajate ette uuel aastal, Orelipoisi uus album ilmus aga reedel.

Jaan Pehk ütles, et see on esimene album, mis on algusest lõpuni valminud stuudios ja kus löövad kaasa ka mitmed muusikutest sõbrad nagu Vaiko Eplik, Cätlin Mägi ja isegi naiskoor Omal Viisil. Ülesehituselt on "Uni" sõnalismuusikaline põimik, kuna peale muusika on seal ka mõned luuletused.

Albumi pealkirjal "Uni" on ka oma tähendus. "Kuna sel aastal õnnestus mul lõpetada ka ülikool, siis sealt tuleb see universitas. Plaat ja film on päris palju Tartuga seotud ja ta ongi unenäoline plaat, aga ma isegi väga üle ei tähtsustaks seda. Pigem selline lühike pealkiri üsna lühikesele plaadile, see on pooletunnine, aga ma usun, et suhteliselt mitmekesine," rääkis Jaan Pehk.