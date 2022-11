Carolina Pihelga esikromaan keskendub põlvkonnatraumadele

Seni peamiselt luuleloomingut avaldanud Carolina Pihelgas jõudis oma esimese romaanini, mis kannab pealkirja "Vaadates ööd" ning mille keskne teema on mäletamine, unustamine, vägivald ja traumad, mis põlvkonniti edasi päranduvad.

Mastaapse romaani kolm osa räägivad tütre, ema ja vanaema lood, mis kulgevad läbi sajandi ning on omavahel seotud pigem aimatavate niidikestega. Nii nagu elus, jääb ka romaanis lahtisi otsi ja torkivaid küsimusi. Mälupiltidest põimuv fragmentaarne jutustus jätab ainest ka lugeja fantaasiale.

"Keskne teema on seal tegelikult mäletamine, unustamine, vägivald, traumad, mis põlvkonnast põlvkonda edasi päranduvad," selgitas Pihelgas "Aktuaalsele kaamerale".

"Küsimus, kuidas on üldse elada totalitaarses ühiskonnas, kuidas see inimesi mõjutab – kui need tegelased elavad läbi igasuguseid keerulisi olukordi, siis tihtipeale nendest traumadest vaikitakse, samamoodi selles ühiskonnas. Kõik jääb justkui ridade vahele ja sellel moel vaikimisest saab omakorda teatav vägivallavorm," lisas ta.

Teose andis välja kirjastus Kaksikhammas.