Narva kunstiresidentuuris avatakse grupinäitus "Teisel pool suure unustuse mõõgalööki"

Näitus sündis inspireerituna Jaan Kaplinski luulest ning tänu maalikunstnike, installatsioonide ja skulptuuridega tegelevate kunstnike koostööle. Vaatajale pakutakse uudistamiseks põnevaid vorme ja läbielamiseks sügavaid emotsioone.

"Need teosed vahendavad, võimendavad ja väljendavad olukordi kogemustest meie eludes, mis on raskesti talutavad, olgu selleks lein, kaotus, kellegi lahkumine või väga isiklikud sügavad hingelised kogemused," sõnas kuraator Maria Helen Känd.

"Teose pealkiri on "Armuhaigus, Love Sick"," tutvustas kunstnik Angela Maasalu, et teos räägib armastusest "lolliks minemisest" või sellest, kuidas inimene pole enam kindel, mida teha.

"Päris mitmed maalid on helgemad ja mitmed maalid on ka tumedamad," lausus kunstnik Manfred Dubov. "Oskus asju vaadata, oskus pilti vaadata, on üks peamisi asju, mida ka mina taotlen. See on väga oluline, et olla harmoonilisem inimene."

Installatsioonikunstnikud tekitavad maalidele kolmanda mõõtme. Tavalised asjad saavad näitusel uue tähenduse, nagu näiteks niplispitsist punutud nabanöör. "Üheltpoolt on see soojusttekitav, sest räägib läbi sajandite üksteisele jõudu edasi andnud naistest," rääkis Urmas Lüüs enda loomingust. "Ja samas viitab see kriitiliselt sellele, et tugevad naised on pidanud olema kahjuks tugevad sellepärast, et neil ei ole olnud alati kõrval tugevat meest."

Näitus Narva kunstiresidentuuris jääb avatuks kuni 5. veebruarini.