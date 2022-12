Svjata Vatra pälvis valitsuselt kultuuripreemia

"Ma olen täiesti südamest tänulik, et Svjata Vatra sai selle tunnustuse, sest me panustame juba aastast 2014, kui hakkas sõda," rääkis Svjata Vatra solist ja eestvedaja Ruslan Trochynskyi "Aktuaalsele kaamerale".

"Loomulikult see tunnustus kuulub kõigile, kes praegu ukrainlasi aitavad. Ma olen kõigile teile siiralt tänulik. Väsida ei tohi. Me peame olema tugevad. Selle jaoks ongi muusika praegu vajalik. Nagu krainlased ütlevad, et on vaja laulda ja olla tugev, et oma riiki kaitsta. Sellepärast Svjata Vatra loob, sellepärast Svjata Vatra on."