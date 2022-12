ERR.ee video: aruteluring "Kriitikud kriitikast II: kriitikuks kujunemine"

Ametlikult ei saa Eestis kuskil kriitikuks õppida. Ülikoolid pakuvad umbes ühe kursuse jagu kriitika kirjutamist, nii et enamasti tuleb lihtsalt otsast peale hakata ja areneda ise tegemise käigus.

Kuidas on toimunud liikumine (etendus)kunstikust või hoopis mõnelt muult erialalt kriitiku rolli juurde? Millised on olnud kohanemisraskused? Kuidas tunda end kriitikuna kindlalt? Millised tööpõhimõtted, rituaalid või rutiinid on välja kujunenud?

Vestlusringis osalesid Kaja Kann, Urmas Lüüs, Kaisa Eiche ja Meelis Oidsalu. Samuti tegid kohtumisel ülevaate oma senistest tegemistest STL-i tantsukriitika uurimisresidentuuris ning Proloogkooli kriitikakoolis osalejad.