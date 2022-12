EKA loome-, teadus- ja kolleegipreemiate laureaadid selgunud

Kunstiakadeemia annab igal aastal õppejõududele välja kolm loomepreemiat, mille eesmärk on esile tõsta EKA-s õpetavate kunstnike, disainerite, arhitektide, restauraatorite ja kuraatorite loomingut, mis on käesoleva aasta jooksul lõpetatud või avalikkusele esitatud. Preemia antakse kas koosseisulisele või koosseisuvälisele õppejõule, kes on EKA õppesse püsivalt ja ulatuslikult panustanud.

Loomepreemia laureaadid on:

Anu Allas

KUMUs näituse "Mõtlevad pildid" rahvusvahelise ja kõrgetasemelise kureerimise eest vaatamata ebasoodsatele oludele.

Urmas Lüüs

Mahukate argielust lähtuvate kõikehõlmavate keskkondade loomise ja jätkuvalt hoogsa kunsti kirjasõnas reflekteerimise eest.

Erik Alalooga

Järjepideva pühendumise ja valitud teekonna jätkamise eest näitusega "Vabastatud masinad" Tartu monumentaalgaleriis.

Loomepreemia laureaadid valis välja žürii koosseisus: professor Andres Kurg, külalisdotsent Laura Põld, külalisdotsent Paul Kuimet, külalislektor Keiti Kljavin, rektor professor Mart Kalm.

Teaduspreemiad

Teaduspreemia laureaadid valib EKA teadusnõukogu.

Eripreemia 2022

Andres Kurg ja Linda Kaljundi

Ajakirja Vikerkaar erinumbri "Piltide impeerium" koostamise ja toimetamise eest

Eik Hermann

Ajakirja "Ehituskunst" numbri "Väikelinnad: mittekasvavad" koostamise ja toimetamise eest.

Loovuurimusliku publikatsiooni preemia

Keiti Kljavin

Uuringu "Elukeskkonna kohanemine kahanemisega. Juhend kahaneva rahvastikuga piirkondade eluaseme valdkonna ümberkorraldamiseks ja kasutusest väljalangenud korterelamute lammutamiseks" eest.

Teadusartikli preemia

Kädi Talvoja

Artikli "Eesti kunsti internatsionaalsed ahelad. Tallinna graafikatriennaalide rollist" eest.

Kolleegipreemiad

Kolleegipreemiad valitakse hääletuse teel.

Aasta tulija

Anu Vahtra

Maarja Bachmann

Aasta kolleeg

Robert Luig

Aasta juht

Ruth-Helene Melioranski

Aasta tegu

"Welcome, Ukrainians!"

Aasta meeskond

Rahandusosakond

Parim õppejõud

Agur Kruusing

Parim õppekavajuht

Anneli Porri ja Reimo Võsa-Tangsoo