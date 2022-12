Kunstnikud käsitlevad Pärnu linnagaleriis energiakriisi

Enne näituse "Juurikad" avamist käis kunstisaalis suur küttepuude ladumine. Aga enne seda pidi ju keegi kusagil metsas puud maha võtma ja need koju vedama, siis parajateks juppideks saagima ja seejärel lõhkuma, et neid ahju või kaminasse kõlbaks panna. Näituse avamiseks oli virn või riit igal juhul paigas. Nii on energiakriis täies mahus näitusesaali toodud.

"Tegelikult on puuelement meil loomingus olnud juba varasemalt ka. Võib-olla lihtsalt sel aastal energia ja see temaatika on andnud sellele tööle teise varjundi," rääkis kunstnik Villu Plink.

"Ja iseenesest selle teose nimi on "Elu keset metsa"," lisas kunstnik Silja Saarepuu.

Näitusel näebki väikeste inimeste toimetusi maal. Ja kui inimtegevuse mõistusepärasust võib kohati kahtluse alla seada, siis on töid, mille tulemus annab vähemalt sooja.

Näitus on avatud 28. jaanuarini.