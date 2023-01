Rootsi kitarrivirtuoos: Toshio Hosokawa heliteostest​ kumab läbi​ rahu ja loodusearmastus

Tallinna Kammerorkester esineb Mustpeade maja Valges saalis koos Rootsi klassikalise muusika dirigendi Christian Karlseni ja kitarrivirtuoosi Jacob Kellermanniga. Ettekandele tuleb kaasaja olulisima Jaapani helilooja Toshio Hosokawa teos "Voyage IX "Awakening"" kitarrile, keelpilliorkestrile ja löökpillidele.

"Mulle, kui lääne inimesele, kelle elu on stressirohke, on kõige keerulisem võtta omaks jaapanlik rahu," tõdes Karlsen. "Piltlikult öeldes, pead oma sisemise munga üles leidma ja südamerütmi poole aeglasemaks viima."

"On olemas aeglaseid lugusid, aga see on veel kaks korda rahulikum," lisas Karlsen.

Kitarrist Jakob Kellermann on helilooja Toshio Hosokawaga tihedat koostööd teinud nii helilooja teoste salvestamisel kui ka uut muusikat luues. "Tema muusika on äärmiselt detailirohke. Väga väikeste liigutustega antakse edasi suur muutus muusikas," rääkis Kellermann.

"Kõlaliselt on see peaaegu meditatiivne, mis on omane just jaapani muusikale," jätkas Kellermann. "Sellest kumab läbi rahu, loodusearmastus ja lihtsalt väga-väga kaunid muusikalised käigud."