Kinodesse jõuab Eesti ratsaspordi ajalugu avav dokfilm "Kaks südant"

Dokfilm räägib emotsionaalse loo Eesti ratsaspordi esimesest sajast aastast, kuhu mahuvad erinevad riigikorrad, erinevad ratsutamisstiilid, inimesed, hobused ja suurvõistlused. Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretäri Riina Pilli sõnul otsustati liidu sajanda juubeli puhul luua dokumentaalfilm soovist tutvustada ratsamaailma laiemale publikule. "Ratsutamisel on Eestis oma väga pikk traditsioon ja kuigi hobustega omab kokkupuudet üsna suur hulk inimesi, on ratsasport paljude jaoks siiski endiselt midagi, mis lummab, kuid millest samas väga palju ei teata," selgitas Pill.

Režissöör Steiv Silm ütles, et film üllatab vaatajat nii mitmelgi moel. "Filmis on põimitud kokku ajalugu, sport ja elustiil. See, milline on ratsasportlaste ja hobusekasvatajate suhe oma loomadega, on midagi siirast ja ausat. Lisaks üllatas mind režissöörina mõttemaailm, kuidas selles valdkonnas oma tegudele lähenetakse, milline on inimeste ettevõtlikkus ja ambitsioon ning mida nii väikses riigis nagu Eesti on suudetud ära teha. See on film, mida kohe eriti soojalt soovitan kõigile, kellel on kodus lemmikloomad või kellele lemmikloomad meeldivad ning samuti neile, keda paelub millegi saavutamine ja võitmine."

Film linastub loetud kordadel Tallinna, Tartu ja Pärnu kinodes.