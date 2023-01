Semper "Macbethist": oluline on kontekst ja kuidas see tänasel päeval kõlab

Shakespeare'i tragöödia "Macbeth" on lugu võimuahnest mehest, kes päästab lahti verepulma – ühest tapmisest saab mitu ja veri, mis kord käed määrib, ei tule enam kunagi sealt maha.

Ojasoo sõnul on "Macbethile" eelnenud mõttearendus olnud pikk. Viimati tegid lavastajad ERSO-ga koostööd seitse aastat tagasi. "Sellest ajast saadik on mõte õhus olnud," tõdes ta.

Semper sõnas, et lavastust luues on suureks mõjuallikaks olnud muusika ning just Lepo Sumera looming tundus olevat õige kõla, värvi ja sügavusega. "See oli üks kõige võimsamaid põhjuseid, et Olari ja ERSO-ga uuesti koostööd tegema hakata," sõnas ta.

Semperi sõnul on projekti puhul oluline kontekst ja see, kuidas see tänases päevas kõlab ning milliseid assotsiatsioone tekitab. "Töötasime proovides väga palju erinevate kunstiteostega, kus on kujutatud sõda ja seda, mida see endaga kaasa toob," kirjeldas lavastaja.

Lavastuses on sulandunud Jaan Krossi ja Kulno Süvalepa tõlked Shakespeare'i tekstist. Täiesti uus on aga loo käigus olulist rolli mängivate nõidade tekst, mille kirjutas Hasso Krull toetudes iidsetele sajatustele.

"Me olime hirmus õnnelikud, et ta suutis sellele lavastusele uue kihi anda. See, kuidas Briti karnevalinõidadest sai meie oma mütoloogia, on ka üks huvitavamatest arengutest," märkis Semper.

Lavastuses kõlavad Sumera "Pikseloits" ja katkendid sümfooniatest 1–6. Lisaks Sumera loomingule kõlab lavastuses ka Ameerika helilooja Jay Schwartzi teos "Music for Orchestra I" keelpilliorkestrile.

"Macbethis" kohtuvad Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ja näitlejad Priit Võigemast, Mait Malmsten, Tambet Tuisk, Gert Raudsep, Jaak Prints, Ursel Tilk, Rasmus Kaljujärv (Ekspeditsioon), Kaie Mihkelson, Helena Lotman, Hanna Jaanovits (EMTA lavakunstikooli 31. lend), Tobias Kaljujärv ja Robert Aron Lotman ning Triin Brigitta Heidov, Elss Raidmets, Oliver-Marcus Reimann ja Robi Varul EMTA lavakunstikooli 32. lennust.

Lavastajad ning lava- ja videokujundajad on Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo, dirigent ja muusikajuht Olari Elts ning valguskunstnik Jussi Ruskanen (Soome).