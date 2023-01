Olari Elts: Euroopas toimuv kisendas "Macbethi" järele

Esialgu pidi kolme kunstiorganisatsiooni koostöös kontserdimaja lavale jõudma hoopis Shakespeare'i "Torm", kuid ühel hetkel otsustasid tegijad selle siiski "Macbethiga" asendada. "Euroopas asetleidvate pöördeliste sündmuste valguses olukord ikkagi kisendas "Macbethi" järele. Sellest tekstist ei saa praegu mööda vaadata," selgitas Elts, miks "Tormi" asemel hoopis "Macbeth" lavale jõudis.

Kogu lavastuse vältel saadab Shakespeare'i teksti Lepo Sumera muusika. Esitamisele tulevad nii 1983. aastal valminud "Pikseloits" kui ka katkendid sümfooniatest 1–6. "Me oleme neid väga hoolega sättinud, et ühest küljest need täiendaksid teineteist, aga teisest küljest annaksid võimaluse erinevateks interpretatsioonideks," selgitas Elts.

Dirigent selgitas, et see, millest Sumera oma sümfooniates räägib, on niivõrd üldinimlik ja sobib seetõttu hästi kokku Shakespeare'i tekstiga. "See, mis ühest kunstiteosest, ükskõik, millisest žanrist, teeb klassikalise ehk ajatu, ongi need teemad," lausus ta.

"Minu jaoks on väga huvitav tähendusväljade paljusus, mis instrumentaalmuusikas on. Et just need nüansid, mida me soovime hetkel sellest Shakespeare'ist esile tuua, ja see kombinatsioon, millest Sumera on rääkinud."

Eltsi sõnul on lavastuse üks eesmärk Euroopas, eelkõige Ukrainas toimuva Vene agressiooni pildis hoidmine. "Kui me vaatame, millises olukorras oleme, siis üks nendest asjadest, mida kultuurivaldkonnas ära saame teha, ongi kogu aeg selle teema pildis hoidmine. Me ei tohi unustada," rõhutas ta.