Karin Alliku teatrisoovitused: satiirilisest klassikast turva-avangardini

Eesti Noorsooteater "Kõik ägedad asjad"

"Kõik ägedad asjad" Autor/allikas: Sabine Burger

Allik selgitas, et Tanel Jonase lavastuse fookuses on toimetulek endale lähedase inimese sutsiidimõtetega. "Seda teemat ei ole kindlasti lihtsustatud, aga see, kuidas näitleja suhtleb publikuga ja ta teksti esitab ning mil moel on tekst üles ehitatud, annab sellele pigem optimistliku ja lootusrikka tooni. Saalist lahkudes ei ole üldse raskemeelne või kurb olla, pigem just lootusrikas," kirjeldas ta.

Allik selgitas, et lavastus sobib vaatajale alates 13. eluaastast. "Ma ise olen käinud kahel etendusel ja mõlemal korral oli publiku vastuvõtt väga soe, kuigi publik oli väga erinev. Esimesel korral oli saalis rohkem klassigruppe ja teisel korral oli väga palju täiskasvanud. See teema kõnetab mõlemaid võrdselt," märkis ta.

Ugala teater "Kolm ahvi"

Ugala teater "Kolm ahvi" Autor/allikas: Silver Kaljula

Allik kirjeldas, et Ringo Ramuli lavastatud "Kolm ahvi" on justkui sõnadeta sõnateater. "Esteetiliselt ja ülesehituse poolest on see tavalise sõnateatriga üsna sarnane – seal on olemas väga selge lugu, mida jälgida. Lihtsalt selle väljendamiseks ei kasutata tingimata sõnu."

Kriitik nimetab "Kolme ahvi" turva-avangardiks. "Mitte kuidagi negatiivses või kriitilises plaanis, vaid just selles mõttes, et see on natukene teistsuguse teatrikeelega, kui paljud inimesed harjunud on, aga see viib publiku sinna teistsugusesse teatrikeelde väga õrnalt ja sõbralikult. See on väga hea lavastus, millega harjutada natuke teistsuguse teatri vaatamist," selgitas ta.

Tallinna Linnateater "Revident"

"Revident" Tallinna Linnateatris Autor/allikas: Siim Vahur

Alliku sõnul on Markus Helmut Ilvese lavastatud "Revident" pigem ajatu, kui et kaasajastatud. "Seal ikkagi mõned tekstimuudatused on, aga need ei ole nii tugevad või nii märgatavad," sõnas ta. "Kaasajastatud on eelkõige lavakujundust, kus on väga palju prügikotte. Tegevus toimub justkui prügimäel."

Kriitiku sõnul on Nikolai Gogoli satiirilise näidendi põhjal loodud lavastus kvaliteetne meelelahutus. "See on tõesti komöödia. Kui mina seda vaatasin, sain siiralt naerda. See ei ole ikkagi väga tavaline, et komöödia ajal saab naerda, sest minu meelest kipuvad komöödiad sageli üsna igavad olema," tõdes ta. "See on ühest küljest nii huumoririkas kui ka originaalne klassika tõlgendus."

Eesti Draamateatri, Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ja Eesti Kontserdi ühisprojekt "Macbeth"

"Macbethi" lavastavad Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo, projekti muusikajuht ja dirigent on Olari Elts. Autor/allikas: pressimaterjalid

Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo lavastatud "Macbeth" esietendub Estonia kontserdisaalis 19. jaanuaril. "Eelkõige sellepärast seda soovitaksingi, et siit ei tea, mida oodata," tõdes Allik. "Ainus, mida aluseks võtta, on see, et sarnase seltskonnaga tehti mõned aastat tagasi "Pööriöö und", mis oli minu meelest väga õnnestunud lavastus."

Kriitik selgitas, et Semperi ja Ojasoo fenomen on selles, et nad ei taha ennast kunagi korrata. "Ma ei saa öelda, et see lavastus tuleb nagu "Pööriöö uni", aga arvestades nende kunstilist ambitsiooni, oleks ma optimistlik, et sellest võib tulla hea lavastus," sõnas ta.