Ojasoo, Semper ja Elts toovad Estonia kontserdisaalis lavale "Macbethi"

Kuue aasta eest oli Estonia kontserdisaali laval "Pööriöö uni", kus kohtusid William Shakespeare'i tekst ja Felix Mendelssohni muusika. 2023. aasta jaanuaris kohtuvad Olari Elts, Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo uuesti, seekord on algmaterjal William Shakespeare'i näidend "Macbeth", mis vahetab välja algselt aineseks olnud "Tormi".

"Kevadel Shakespeare'i "Tormi" sõnumeid arutades kõlas ka mõte, et ega me ju praegu tea, kuidas maailm vahepeal areneb ja kuhu sügiseks on jõutud. Sügis on nüüd käes ja vahepealne töö "Tormi" teksti ja lavastusplaani kallal on viinud meid tõdemuseni, et õige aeg on lavastada hoopis "Macbethi"," selgitasid Ojasoo ja Sempter.

"Inimesele naeratab õnn. Talle kuuluvad au ja kaaslaste lugupidamine, ta on jõudnud kaugemale, kui ta iganes oleks osanud unistada. Ja just siis läheb ta peast segi ning nõuab rohkem, veel rohkem. "Macbeth" on lugu mehest, kes päästab lahti verepulma. Ühest tapmisest saab mitu ja veri, mis kord käed määrib, ei tule enam kunagi sealt maha."

"Shakespeare on inspireerinud sadu heliloojaid looma teoseid kõige erinevates žanrites soololauludest ooperite ja suurte sümfooniliste poeemideni. Ka Shakespeare'i näidenditele on muusikat kirjutatud päris palju, kuid mitte "Macbethile", eriti veel sellist muusikat, mis kõnetaks meid siin ja praegu," märkis Elts.

"Draamatundlik ja mängu ilu hindav, väga suure teatri ja filmi kogemusega Lepo Sumera on just see helilooja, kelle looming meile kõige paremini sobib. Ta suudab minimaalsete vahenditega luua karaktereid ja meeleolusid, mis selle lavastuse jaoks on peaaegu ideaalsed."

Vastates küsimusele, miks nad tahavad teha lavastust koos sümfooniaorkestri ja suhteliselt suure trupiga ning selliselt, et lavakujundus on publikut endasse haarav, sõnasid Ojasoo ja Semper, et nad tahavad olla rituaalses kogemuses.

"Kui muusikat päriselt orkestri esituses kuulda, siis mitte et sa kuuled rohkem, kuuled paremini erinevaid pille ja panoraam muutub, vaid sa tunned rohkem, tunned õhu liikumist, see on füüsiline kogemus, orkestrit reaalselt füüsiliselt enda ees tunda on ikkagi iga kord vapustav."

Laval kohtuvad Eesti riiklik sümfooniaorkester ja näitlejad Priit Võigemast, Mait Malmsten, Ivo Uukkivi, Tambet Tuisk, Gert Raudsep, Jaak Prints, Ursel Tilk, Rasmus Kaljujärv ja Kaie Mihkelson, Helena Lotman ja Hanna Brigita Jaanovits (EMTA lavakunstikool). Lavastajad on Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo, dirigent ja muusikajuht Olari Elts ning valguskunstnik Jussi Ruskanen (Soome).

"Macbeth" esietendub Estonia kontserdisaalis 19. jaanuaril 2023, lavastust mängitakse kuus korda.