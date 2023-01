Tiit Ojasoo lavastusest "Macbeth": trupi isiksuste dünaamika on väga palju kasuks tulnud

"Trupi isiksuste dünaamika on sellele lavastusele väga palju kasuks tulnud," sõnas lavastaja Tiit Ojasoo. Ta täi näiteks Mait Malmsteni ja Tambet Tuisu, kes mängivad alguses parimaid sõpru, kuid pärast suurimaid vaenlasi.

"Kuna me töötame väga palju läbi kaamera, siis on uskumatu kingitus see, et meil on näitlejad, kes teavad, kuidas kaamera ees olla. See ei olegi nii lihtne – see eeldab väga suurt täpsust ja erakordselt tundlikku rolli sisse elamist, sest kõik on suures plaanis näha, ekraan on hiigelsuur," kiitis kaamerate taga olev meeskond näitlejaid.

"Ma olen nii palju lastega filmides mänginud – ma juba tunnen seda spetsiifikat," rääkis Tuisk oma tegelaskujust, kel on ka lastega kokkupuude. "Robiga on väga tore töötada," viitas ta Helena Lotmani lapsele, keda ka lavastuses näha saab. "Rõõm on topeltsuur. Eks muidugi ka mure ... aga Robert saab väga hästi hakkama," kommenteeris Lotman oma lapsega koos töötamist.

"Midagi väga uut ei olnud," tõdes Malmsten, et Macbethi rolli jaoks ta ennast otseselt ületama millegiga ei pidanud. Siiski lisas ta, et alguses tehti proovides tema jaoks uudseid võimelmisharjutusi, mis pidid kohalolu ja üldfüüsilist vormi parandama.

"Kõik muusikud on täielikult fokusseeritud, et teha võimas muusikaline tulemus ja sinna peale on näitlejal tore mängima hakata," kommenteeris lavastaja Ene-Liis Semper orkestrit, mida "Macbethis" kuulda saab.